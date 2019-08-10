دعاء يوم عرفه

قال رسول الله صل عليه وسلم :::



( خير الدعاء الدعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير) .







الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1536خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره



الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: الألباني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 2531خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره وهو مرسل صحيح الإسناد







كان أكثر دعاء النبي صل الله عليه وسلم عشية يوم عرفة::: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا وفي قلبي نورا اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري واشرح لي صدري اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدر ومن شتات الأمر ومن عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهب به الرياح ومن شر بوائق الدهر



الراوي: علي المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: الفتوحات الربانية - الصفحة أو الرقم: 4/248خلاصة حكم المحدث: غريب من هذا الوجه





في نفسهِ، ولو سألني عبدي هذا ؛ لشفَّعتُه في أهلِ الموقفِ كلِّهم .