"قطار المشاعر" يتحرك آليا بدون سائق بين "عرفات ومزدلفة ومنى"

فى أجواء روحانية مفعمة بالإيمان يتحرك ضيوف الرحمن فى الأراضى المقدسة فى مشهد يتسم بالتنظيم والإبداع.ويظهر مشروع قطار المشاعر المقدسة الذى تشرف عليه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهو شاهد على المشروعات العملاقة التى تنفذها المملكة والجهود التى تبذلها لخدمة ضيوف الرحمن وتطوير الخدمات المقدمة لهم بالمشاعر المقدسة.ويربط مشروع قطار المشاعر الذى انطلقت أولى رحلته العام 1431هـ، بين جنوب شرق مشعر عرفات وجنوب غرب مشعر منى "منطقة الجمرات"، عبر مشعر مزدلفة بمسار يبلغ حوالى 20 كيلو مترًا، فى إنشاءات مرتفعة على أعمدة فى الجزر الوسطية للطرق.ويشتمل المشروع على تسع محطات مرتفعة عن الأرض بطول 300 متر لكل محطة، ويتم الوصول إلى أرصفة القطار عن طريق منحدرات ومصاعد وسلالم عادية وكهربائية، وبوابات أوتوماتيكية تفصل بين القطار ومناطق التحميل ومناطق الانتظار، وتتميز بتقنية الاستشعار عن بعد للتعرف على حاملى التذاكر التى تباع للشركات والمؤسسات، فيما يتم تفويج الحشود إلى المحطات فى مسارات محددة إلى مناطق الانتظار أسفل المحطات التى تستوعب أكثر من 3000 حاج.ويمر القطار عبر المحطات الموزعة فى عرفات ومزدلفة ومنى، بثلاث محطات لكل مشعر، حيث يمر القطار بثلاث محطات مختلفة فى مشعر عرفات، ويمر بعدها بثلاث محطات أخرى فى مزدلفة، ثم يتوقف فى المحطة الأولى فى أول مشعر منى، ثم فى وسطه، فيما تصل محطته الأخيرة إلى الطابق الرابع فى منشأة جسر الجمرات .ويبدأ مساره من محطة الجمرات، ماراً بمشعر منى، ثم إلى مزدلفة، ومنها إلى عرفات، بسرعة تتراوح بين 80-120 كم فى الساعة، ويسير دون سائق، بواسطة أنظمة آلية للتشغيل يتم التحكم بها من عن طريق مركز التشغيل والمراقبة، ويصل ارتفاعه عن الأرض إلى 45 مترًا عند الجمرات، وتم إنشاؤه بأرقى المواصفات على أعمدة خرسانية فى الجزيرة الوسطى للطريق، وبُنى بهذه الطريقة لتستغل المساحات الأرضية فى نصب خيام الحجاج .وحصل المشروع على جائزة "فيديك" العالمية، الذى تم اختياره من قبل منظمة الاتحاد الدولى للاستشارات الهندسية من بين أفضل 24 مشروعًا على مستوى العالم خلال الـ 100 عام الماضية، وذلك لتميّز المشروع وإسهامه فى تحسين ظروف الحياة، وتخفيف الزحام، والمحافظة على نظافة البيئة من آثار التلوث الناجم عن عوادم السيارات، كما فاز مشروع قطار المشاعر "الخط الجنوبي" ضمن "منشأة الجمرات" بجائزة "فرانس إيدل مان أوارد" بالولايات المتحدة الأميركية، لأفضل البحوث التطبيقية والتشغيلية .ويأتى مشروع تظليل ممرات ومنحدرات المشاة المؤدية لمحطات القطار بمشعر منى، وممرات مشروع ربط العزيزية بمنشأة الجمرات،ليخدم سالكى هذه الممرات ويقيهم من أشعة الشمس والعوامل الجوية الأخرى.ويعد مشروع ضبط الحشود واحدًا من المشروعات التنظيمية التى تقدم جهودًا ملموسة بمحطات قطار المشاعر المقدسة، ويهدف إلى ضبط وفرز وتنظيم حركة الحجاج فى المسارات المؤدية إلى بوابات محطات القطار، وفرز حملة التذاكر على بوابات القطار، وضبط وتنظيم حركة الحجاج أسفل محطات القطار، وتسهيل حركتهم للصعود إلى أرصفة محطات القطار عبر المصاعد والسلالم، وحماية أسوار وبوابات المحطات، ومنع الافتراش داخل المحطات.ويتكامل مشروع قطار المشاعر مع بقية المشروعات التى تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، فى منظومة تجسّد اهتمام المملكة بشئون الحرمين الشريفين، وبخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام.