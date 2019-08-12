أرقام "عملاقة" في موسم الحج لعام 2019

عملاقة" في موسم الحج لعام 2019

09 أغسطس، 2019بدأ أكثر من مليوني مسلم، الجمعة، أداء مناسك الحج في ظل حر خانق، وانتقل الحجاج من مكة المكرمة غربي المملكة إلى مشعر منى حيث يقضون الليلة، قبل بدء الانتقال فجرا إلى جبل عرفات.ويؤدي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروى قبل أن يتوجهوا إلى منى في يوم التروية، ومنها إلى عرفات على بعد نحو 10 كيلومترات.ويطلق مسمى "يوم التروية" على اليوم الذي يسبق الوقوف في جبل عرفات لأن الحجيج كانوا يتوقفون تاريخيا في منى للتزود بالمياه ولتشرب المواشي التي كانوا يركبونها.وفجر السبت، يتوجه الحجاج إلى جبل عرفات الذي يعرف أيضا باسم جبل الرحمة. ويعد الوقوف في عرفات ذروة مناسك الحج.وبعد الوقوف في عرفات، ينزل الحجاج إلى منطقة مزدلفة في ما يعرف بالنفرة، ويجمعون الحصى فيها لاستخدامها في شعيرة رمي الجمرات. وفي اليوم الأول من عيد الأضحى، يقوم الحجاج بالتضحية برأس ماشية، ويبدأون شعيرة رمي الجمرات في منى.في ما يلي بعض الأرقام المرتبطة بالحج في موسم 2019:- يشارك نحو 2.5 مليون شخص في أداء المناسك هذا العام، بحسب وسائل الاعلام السعودية مقارنة بـ2.37 مليون شخص العام الماضي، ومليون و860 ألفا في 2016، و24 ألفا فقط في 1941.- تم حشد عشرات الآلاف من رجال الأمن بينهم أكثر من 17 ألف موظف في الدفاع المدني للمساعدة في تأمين الحجاج، بحسب المسؤولين. وتم نصب آلاف من كاميرات المراقبة في المشاعر المختلفة.- تم تحضير 25 مستشفى، 156 مركزا طبيا وحشد أكثر من 30 ألف شخص يعملون في مجال الصحة لتأمين الخدمات الصحية للحجاج، بحسب وزارة الحج ووسائل الإعلام.- نصبت نحو 350 ألف خيمة مزودة بأجهزة تكييف لاستقبال الحجاج في مشعر منى.- هناك أكثر من 5600 فندق وشقق فندقية مخصصة للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة مع قدرة على استيعاب 2.7 مليون شخص، بحسب وسائل الإعلام السعودية.- وصلت نحو ثلاثة آلاف رحلة دولية تنقل الحجاج إلى المملكة، بموجب أرقام صادرة عن السلطات السعودية. وأحضرت 25 ألف حافلة الحجاج إلى مكة المكرمة.- تم تثبيت 13 ألف برج اتصالات و5400 مركز انترنت لاسلكي لخدمة الحجاج، بحسب وزارة الحج.- يعمل أربعة آلاف عامل نظافة بمساعدة 400 آلة تنظيف في تنظيف الحرم المكي، وفق السلطات السعودية.- تم تخصيص أكثر من مليون من الماشية للتضحية بها من قبل سلطات الحج، بحسب وسائل الإعلام.- تأمل السعودية استقبال 30 مليون حاج ومعتمر كل عام بحلول عام 2030.- شارك نحو 96 مليون مسلم في مناسك الحج في الأعوام الخمسين الماضية، بحسب أرقام رسمية.