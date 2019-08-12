Ma$Ter
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اليوم يوم القرّ ثاني أعظم أيام الدنيا لا يُردُ فيه دعاء
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ )).
*صححه الألباني في*
*صحيح أبي داود -رقم : (1765)*
يَوْمُ الْقَرِّ : هو يوم الحادي عشر من ذي الحجة وسمي بذلك لأن الناس يقرِّون؛ أي: يقيمون فيه بمنى .
وكان أبو موسى الأشعري رضي الله
عنه يقول في خطبته يوم النحر : *(( بعد يوم النحر ثلاثةُ أيام ، التي ذكَرَ الله الأيامَ المعدودات لا يُرد فيهن الدعاء، فارفعوا رغبتكم إلى الله عز وجل )).*
*لطائف المعارف : (503)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ )).
*صححه الألباني في*
*صحيح أبي داود -رقم : (1765)*
يَوْمُ الْقَرِّ : هو يوم الحادي عشر من ذي الحجة وسمي بذلك لأن الناس يقرِّون؛ أي: يقيمون فيه بمنى .
وكان أبو موسى الأشعري رضي الله
عنه يقول في خطبته يوم النحر : *(( بعد يوم النحر ثلاثةُ أيام ، التي ذكَرَ الله الأيامَ المعدودات لا يُرد فيهن الدعاء، فارفعوا رغبتكم إلى الله عز وجل )).*
*لطائف المعارف : (503)