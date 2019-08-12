اليوم يوم القرّ ثاني أعظم أيام الدنيا لا يُردُ فيه دعاء

إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ

*صححه الألباني في*

*صحيح أبي داود -رقم : (1765)*

يَوْمُ الْقَرِّ

وكان أبو موسى الأشعري رضي الله وكان أبو موسى الأشعري رضي الله

بعد يوم النحر ثلاثةُ أيام ، التي ذكَرَ الله الأيامَ المعدودات لا يُرد فيهن الدعاء، فارفعوا رغبتكم إلى الله عز وجل

*لطائف المعارف : (503) *لطائف المعارف : (503)

: (()).هو يوم الحادي عشر من ذي الحجة وسمي بذلك لأن الناس يقرِّون؛ أي: يقيمون فيه بمنى .عنه يقول في خطبته يوم النحر : *(()).*