اعظم الايام بعد يوم النحر هو يوم القر فما هو

الامين محمد

الامين محمد

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يوم القٓرّ وهو ثاني أفضل أيام الدنيا بعد يوم النحر و بعده ثلاثة أيام معظمات.
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قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
”أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر“.
✍
رواه الامام أحمد وصححه الألباني
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ويوم القر: هو اليوم الذي يلي يوم النحر أي يوم الحادي عشر من ذي الحجة، لأن الناس يقرون
أي يستقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا. والقر بفتح القاف وتشديد الراء.
• أعمال مستحبة في يوم القر ويومين بعده وهي ايام التشريق:
• اولا الاستغفار والدعاء
يوم القرّ وثلاثة أيام بعده موطن إجابة الدعاء:
فقد كان أبو موسى الأشعري رضي اللّه عنه يقول
في خطبته يوم النحر :
بعد يوم النحر ثلاثةُ أيام ، التي ذكَرَ الله الأيامَ المعدودات لا يُرد فيهن الدعاء ، فارفعوا رغبتكـم إلى الله عز وجل .
لطائف المعارف ابن رجب ٥٠٣
• ثانيا التكبير :
وصيغ التكبير سبق ذكرها منها
اللّه أكبـــــر .. اللّه أكبـــــر .. لا إله إلا اللُه ،
اللّه أكبـــــر .. اللّه أكبـــــر .. و للّه الحمــد
• ثالثا الإكثار من قول :
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
💢
قال عكرمة رحمه اللّه:
كـان يستحب أن يقال في أيام التشريق:
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ،
👈
وهذا الدعاءُ من أجمع الأدعية لخيري الدنيا والآخرة ، لذا فقد كان عليه الصلاة و السلام يكثر منه
وكـان إذا دعا بدعاء جعله معه ،
💢
قال الحسن :
الحسنةُ في الدنيا العلمُ والعبادة ، وفي الآخرة الجنة
💢
وقال سفيان :
الحسنةُ في الدنيا العلمُ والرزقُ الطيب ، وفي الآخرة الجنةُ
•رابعا الأكل والشرب في هذه الأيام وتحريم صيامها:
قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:”أيامُ منى أيامُ أكلٍ وشربٍ وذكرٍ للّه“ .
✍
رواه مسلم
📙

🔴
هذه هي الأيام الأيام المعظمة المعدودات التي قال اللّه
عز وجل فيها : وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ
وهي ثلاثةُ أيام بعد يوم النحر .

تقبل الله منا و منكم و كل عام و انتم بخير احبتي في اللمة الغالية
 
اللهم تقبل منا صالح الأعمال
 
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