اعظم الايام بعد يوم النحر هو يوم القر فما هو

تقبل الله منا و منكم و كل عام و انتم بخير احبتي في اللمة الغالية

يوم القٓرّ وهو ثاني أفضل أيام الدنيا بعد يوم النحر و بعده ثلاثة أيام معظمات.قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:”أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر“.رواه الامام أحمد وصححه الألبانيويوم القر: هو اليوم الذي يلي يوم النحر أي يوم الحادي عشر من ذي الحجة، لأن الناس يقرونأي يستقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا. والقر بفتح القاف وتشديد الراء.• أعمال مستحبة في يوم القر ويومين بعده وهي ايام التشريق:• اولا الاستغفار والدعاءيوم القرّ وثلاثة أيام بعده موطن إجابة الدعاء:فقد كان أبو موسى الأشعري رضي اللّه عنه يقولفي خطبته يوم النحر :بعد يوم النحر ثلاثةُ أيام ، التي ذكَرَ الله الأيامَ المعدودات لا يُرد فيهن الدعاء ، فارفعوا رغبتكـم إلى الله عز وجل .لطائف المعارف ابن رجب ٥٠٣• ثانيا التكبير :وصيغ التكبير سبق ذكرها منهااللّه أكبـــــر .. اللّه أكبـــــر .. لا إله إلا اللُه ،اللّه أكبـــــر .. اللّه أكبـــــر .. و للّه الحمــد• ثالثا الإكثار من قول :رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةًوَقِنَا عَذَابَ النَّارِقال عكرمة رحمه اللّه:كـان يستحب أن يقال في أيام التشريق:رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةًوَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ،وهذا الدعاءُ من أجمع الأدعية لخيري الدنيا والآخرة ، لذا فقد كان عليه الصلاة و السلام يكثر منهوكـان إذا دعا بدعاء جعله معه ،قال الحسن :الحسنةُ في الدنيا العلمُ والعبادة ، وفي الآخرة الجنةوقال سفيان :الحسنةُ في الدنيا العلمُ والرزقُ الطيب ، وفي الآخرة الجنةُ•رابعا الأكل والشرب في هذه الأيام وتحريم صيامها:قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:”أيامُ منى أيامُ أكلٍ وشربٍ وذكرٍ للّه“ .رواه مسلمهذه هي الأيام الأيام المعظمة المعدودات التي قال اللّهعز وجل فيها : وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍوهي ثلاثةُ أيام بعد يوم النحر .