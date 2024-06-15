اعظم الايام بعد يوم النحر هو يوم القر فما هو

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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”أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر“.
أي يستقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا. والقر بفتح القاف وتشديد الراء.
• أعمال مستحبة في يوم القر ويومين بعده وهي ايام التشريق:
• اولا الاستغفار والدعاء
يوم القرّ وثلاثة أيام بعده موطن إجابة الدعاء:
فقد كان أبو موسى الأشعري رضي اللّه عنه يقول
في خطبته يوم النحر :
بعد يوم النحر ثلاثةُ أيام ، التي ذكَرَ الله الأيامَ المعدودات لا يُرد فيهن الدعاء ، فارفعوا رغبتكـم إلى الله عز وجل .
لطائف المعارف ابن رجب ٥٠٣
• ثانيا التكبير :
وصيغ التكبير سبق ذكرها منها
اللّه أكبـــــر .. اللّه أكبـــــر .. لا إله إلا اللُه ،
اللّه أكبـــــر .. اللّه أكبـــــر .. و للّه الحمــد
• ثالثا الإكثار من قول :
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
كـان يستحب أن يقال في أيام التشريق:
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ،
وكـان إذا دعا بدعاء جعله معه ،
الحسنةُ في الدنيا العلمُ والعبادة ، وفي الآخرة الجنة
الحسنةُ في الدنيا العلمُ والرزقُ الطيب ، وفي الآخرة الجنةُ
•رابعا الأكل والشرب في هذه الأيام وتحريم صيامها:
قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:”أيامُ منى أيامُ أكلٍ وشربٍ وذكرٍ للّه“ .
عز وجل فيها : وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ
وهي ثلاثةُ أيام بعد يوم النحر .
تقبل الله منا و منكم و كل عام و انتم بخير احبتي في اللمة الغالية