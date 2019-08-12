ام أمينة
:: عضو بارز ::
سلسلة قصص الأطفال القصة الثانية الدجاجة و سنبلة القمح
كان هنالك دجاجة تعيش في المزرعة مع أصدقائها الكلب والقطة والإوزة
وفي يوم من الأيام وجدت الدجاجة حبة قمح "أستطيع أن أصنع منها خبز"
طلبت الدجاجة المساعدة من أصدقائها الكلب والقطة والإوزة فرفض الجميع مساعدتها فقالت الدجاجة "أذن سأزرعها بنفسي" وقامت بزراعتها دون مساعدة من أحد
طلبت الدجاجة من أصدقائها مساعدتها في حصاد القمح ولكن رفض الجميع وقامت الدجاجة بحصاد القمح بنفسها دون أي مساعدة
طلبت الدجاجة من أصدقائها مساعدتها في جمع القمح وطحنه أيضا رفض الجميع مساعدتها فقامت بجمعه وطحنه وحدها دون أي مساعدة من أحد
طلبت الدجاجة من أصدقائها مساعدتها في صنع الخبز ورفض الجميع مساعدتها فقامت بالعجن والخبز وحدها دون أي مساعدة
كانت رائحة الخبز شهية ومغرية فقالت "الدجاجة والآن من يساعدني في أكل هذا الخبز" فقال الجميع " نحن " فقالت الدجاجة: " بالطبع لا فقد صنعته بمفردي دون أي مساعدة"
وأكلت الدجاجة الخبز وحدها دون أي مساعدة من أحد
انتظروني في قصص اخرى ان شاء الله