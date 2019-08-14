فواصل وحواشي تكتمل بها ديكورات السيراميك

sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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ذكر
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زوار ورواد منتدى اللمة اهلا بكم
اليوم جبتلكم موضوع خاص بفواصل وحواشي السيراميك


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هناك الكثير منها بعضها خاص بالاطراف
الحواشي والنهايات عند الاعمدة والاحزمة الاسمنتية تركب بين قطعتي السيراميك حتى تخفي العيب الموجود في القطعة المقصوصة
وتعطي شكلا جميلا للتقاء حاىط مع اخر

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وتستعمل حتى للفصل بين نوعين من السيراميك او لونين
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منها البلاستيكيه ومنها الالمنيوم ومنها الكروم
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البلاستيكية موجوده بمختلف الالوان اما الالمنيوم موجوده بلون الفضي والذهبي والخشبي
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وهناك فواصل مصنوعة من السيراميك واخرى من الكاربون
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تستعمل للفصل بين نوعين من السيراميك او لونين مختلفين
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وتستعمل لتحديد لوحات السيراميك
تركب في كل اماكن وجود السيراميك مطابخ وحمامات وممرات وحتى المداخل
وتركب لتحديد حوض الحمام

اغلب الصور خاصة بي
اتمنى يفيدكم الموضوع

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