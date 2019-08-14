فواصل وحواشي تكتمل بها ديكورات السيراميك

sami44
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مجتمع اللمة العام
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زوار ورواد منتدى اللمة اهلا بكم
اليوم جبتلكم موضوع خاص بفواصل وحواشي السيراميك
هناك الكثير منها بعضها خاص بالاطراف
الحواشي والنهايات عند الاعمدة والاحزمة الاسمنتية تركب بين قطعتي السيراميك حتى تخفي العيب الموجود في القطعة المقصوصة
وتعطي شكلا جميلا للتقاء حاىط مع اخر
وتستعمل حتى للفصل بين نوعين من السيراميك او لونين
منها البلاستيكيه ومنها الالمنيوم ومنها الكروم
البلاستيكية موجوده بمختلف الالوان اما الالمنيوم موجوده بلون الفضي والذهبي والخشبي
وهناك فواصل مصنوعة من السيراميك واخرى من الكاربون
تستعمل للفصل بين نوعين من السيراميك او لونين مختلفين
وتستعمل لتحديد لوحات السيراميك
تركب في كل اماكن وجود السيراميك مطابخ وحمامات وممرات وحتى المداخل
وتركب لتحديد حوض الحمام
اغلب الصور خاصة بي
اتمنى يفيدكم الموضوع
منها البلاستيكيه ومنها الالمنيوم ومنها الكروم
البلاستيكية موجوده بمختلف الالوان اما الالمنيوم موجوده بلون الفضي والذهبي والخشبي
وهناك فواصل مصنوعة من السيراميك واخرى من الكاربون
تستعمل للفصل بين نوعين من السيراميك او لونين مختلفين
وتستعمل لتحديد لوحات السيراميك
تركب في كل اماكن وجود السيراميك مطابخ وحمامات وممرات وحتى المداخل
وتركب لتحديد حوض الحمام
اغلب الصور خاصة بي
اتمنى يفيدكم الموضوع