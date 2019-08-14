فواصل وحواشي تكتمل بها ديكورات السيراميك

زوار ورواد منتدى اللمة اهلا بكماليوم جبتلكم موضوع خاص بفواصل وحواشي السيراميكهناك الكثير منها بعضها خاص بالاطرافالحواشي والنهايات عند الاعمدة والاحزمة الاسمنتية تركب بين قطعتي السيراميك حتى تخفي العيب الموجود في القطعة المقصوصةوتعطي شكلا جميلا للتقاء حاىط مع اخر

وتستعمل حتى للفصل بين نوعين من السيراميك او لونينمنها البلاستيكيه ومنها الالمنيوم ومنها الكرومالبلاستيكية موجوده بمختلف الالوان اما الالمنيوم موجوده بلون الفضي والذهبي والخشبيوهناك فواصل مصنوعة من السيراميك واخرى من الكاربونتستعمل للفصل بين نوعين من السيراميك او لونين مختلفينوتستعمل لتحديد لوحات السيراميكتركب في كل اماكن وجود السيراميك مطابخ وحمامات وممرات وحتى المداخلوتركب لتحديد حوض الحماماغلب الصور خاصة بياتمنى يفيدكم الموضوع