فواصل البلاستيك والرغوة لكل الديكورات

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,631
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله

رواد وزوار منتدى بيتي موهبتي للمهن والحرف. اهلا بكم

اليوم جبتلكم مموضوع خاص بالفواصل البلاستيكية
هي فواصل متعددة الاشكال والالوان. وهي من مادة البلاستيك او الرغوة
تستخدم للفصل بين نوعين او لونين من الطلاء
كما تستعمل للفصل بين السيراميك والطلاء
وهناك انواع تستعمل لى حواف السيراميك مع مراعاة اللون طبعا
كما تستعمل على حواف النافذ والابواب الخشبية
سهلة للقطع مثلها مثل الخشب
سهلة التركيب يمكن تركيبها بالسيليكون او الغراء او المسامير الصغيرة
تستعمل لصنع اطارات الصور واللوحات

وفيما يلي بعض الصور من تجميعي

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اتمنى ان اكون قد افدتكم
في انتضار القادم
#sami44
 
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