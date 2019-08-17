عرض بيع 500 دولار بايونير Payoneer مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
GhaF
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
190.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
GhaF

GhaF

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
9 جويلية 2016
المشاركات
495
النقاط
7
السلام عليكم

متوفر للبيع 500 دولار Payoneer مقابل CCP

سعر البيع: 1 دولار = 190دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج)
أقل مبلغ للحجز 50 دولار
مدة الحجز 24 ساعة
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
المبلغ كاملا بـ 95.000 دج
المصدر: أعمال حرة
الإثبات في المرفقات

يرجى التأكد من أن خاصية الإرسال من بطاقة إلى بطاقة مفعلة (يتم التعامل مع من جربوا الاستقبال من قبل فقط، البطاقات الجديدة غير مقبولة)
طريقة التأكد من أن الخاصية مفعلة:
الإتصال بخدمة payoneer live chat و الاستفسار عن خدمة الـ make a payment service

طريقة التعامل:
1 - تقوم بحجز المبلغ (لمدة 24 ساعة) ثم أرسل بيانات ccp لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.
2 - بعد إرسال المال للـ ccp تقوم بوضع الإثبات هنا في الموضوع (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري + البائع + اسم المنتدى على وصل الدفع) .
3 -تقوم بارسال بيانات الدفع الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .
4 - بعد التأكد من وصول المبلغ سأقوم بالدفع​


-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
 

المرفقات

ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
125
النقاط
7
العمر
20
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق..
 
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