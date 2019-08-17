السلام عليكم



متوفر للبيع 500 دولار Payoneer مقابل CCP



سعر البيع: 1 دولار = 190دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج)

أقل مبلغ للحجز 50 دولار

مدة الحجز 24 ساعة

الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

المبلغ كاملا بـ 95.000 دج

المصدر: أعمال حرة

الإثبات في المرفقات



يرجى التأكد من أن خاصية الإرسال من بطاقة إلى بطاقة مفعلة (يتم التعامل مع من جربوا الاستقبال من قبل فقط، البطاقات الجديدة غير مقبولة)

طريقة التأكد من أن الخاصية مفعلة:

الإتصال بخدمة payoneer live chat و الاستفسار عن خدمة الـ make a payment service



طريقة التعامل:

1 - تقوم بحجز المبلغ (لمدة 24 ساعة) ثم أرسل بيانات ccp لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.

2 - بعد إرسال المال للـ ccp تقوم بوضع الإثبات هنا في الموضوع (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري + البائع + اسم المنتدى على وصل الدفع) .

3 -تقوم بارسال بيانات الدفع الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .

4 - بعد التأكد من وصول المبلغ سأقوم بالدفع​



-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية

- -يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف

يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء