تنشيط منتدى الإبتدائي

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وقفة صدق

وقفة صدق

:: عضو مُشارك ::
إنضم
8 مارس 2018
المشاركات
191
النقاط
313
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
االسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعضاء اللمة الكرام ونحن على مقربة من الدخول المدرسي أرجو تفعيل هذا المنتدى والمنتديات الأخرى الخاصة بالتعليم من أجل تبادل الخبرات وإضفاء المواضيع المتعددة ونقل التجارب سواء كنتم معلمين أو مربين أو آباء و امهات من أجل المساعدة، أي يكون كحلقة وصل بين أولياء التلاميذ والمعلمين، ومشكورين مسبقا.
 
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