آداب زيارة المريض

يدرك الجميع اهمية زيارة المريض سواء من الناحيةالدينية والاجتماعية والنفسية .وما اتطرق له بموضوعي البسيط هي الزيارة النفسيةفمهم جدآ اخراج المريض من واقعه المرضي ومن واقعهكونه منوم بالمستشفى حتى ترتفع نفسيته وحالته الصحيةبعيدآ عن الاسئلة المكررة التي تضايقه وقد تأزم وضعهالنفسي فيتأثر وهو بالاساس يعاني عضويآ كمرض اواجراء عمليه جراحية .للأسف نجد من يكون ثقيل بزيارته وكأنه يحقق مع متهمومجرم وربما يعقده بكثرته اسئلته عن حالته الصحيةوقد يصل الامر الى انه يضع فرضيات قد تصل للوفاةوقد يجعل العلاج مستحيل بكثرته اسئلته وكل ذلك يؤثرعلى نفسيته المريض فمهم ان تكون الزيارة بالسؤال عنوضعه الصحي والدعاء له بالشفاء كبداية ومن ثم السوالففي امور اخرى حياتية بعيدة كل البعد عن مرضه وحالتهفالمريض يزوره الكثير من اقاربه واصدقاءه ونجد اغلبهميكونون بنفس النسخة من الزيارة وتكرار الاسئلة والتعمقفي وضعه الصحي وكل ذلك يعود على نفسيته المريضسلبيآ والبعض يجلب الهم والغم بزيارته بل انه يجهد المريض بكثرته اسئلته وكأنه هو طبيب المريض....مهم ان نجعل الزيارة خفيفة ويصاحبها الدعاء بالشفاءوبأن نزرع الابتسامة عليه وكذلك نخرج المريض من حالتهبالتطرق للسوالف التي تدعم نفسيته وتخرجه من مرضهوالابتعاد عن الاسئلة التي تتعبهزيارة المريض فن من فنون التعامل والتواصلبساطتها في اخراج المريض من واقعه الراهنوقمتها في كثرة الدعاء له ومواصلة زيارتهالله يشفي كل مريض