تجربتي مع ماء الأرز المخمر للعناية بالجسم و البشرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهجبتلكم إحدى طرق تحضير ماء الأرز للعناية بالبشرة والشعر المشهور عند الاسياويات لما فيه من فائدة في التفتيح والقضاء على مشاكل البشرةكما أنه مفيد للعناية بالشعربدون إطالة إليكن الوصفةهنايا بعد 24ساعة من النقع تقدري تصفيالماء من الارز (الأرز ارميه) و تحتفظي بيه في علبة في الثلاجة ولا تخليه كيما درت انا مايضرش خطش رآه في الثلاجة.ملحوظة : انا نستعملو تونر هو وماء الورد بعد اقنعة العناية بالوجهنتمنى نكون افدتكم ولو بجزء قليلتحياتي انا خيروأحبكم في الله