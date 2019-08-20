تجربتي مع ماء الأرز المخمر للعناية بالجسم و البشرة

خيرة جانت

خيرة جانت

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جبتلكم إحدى طرق تحضير ماء الأرز للعناية بالبشرة والشعر المشهور عند الاسياويات لما فيه من فائدة في التفتيح والقضاء على مشاكل البشرة
كما أنه مفيد للعناية بالشعر
بدون إطالة إليكن الوصفة

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هنايا بعد 24ساعة من النقع تقدري تصفي
الماء من الارز (الأرز ارميه) و تحتفظي بيه في علبة في الثلاجة ولا تخليه كيما درت انا مايضرش خطش رآه في الثلاجة.

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ملحوظة : انا نستعملو تونر هو وماء الورد بعد اقنعة العناية بالوجه
نتمنى نكون افدتكم ولو بجزء قليل
تحياتي انا خيرو
أحبكم في الله🙂
 
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