تجربتي لقناع العسل و الكركم لتصفية الوجه🙂

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحا عيدكم جميعا
قبل تجربة أي وصفة لازم نتأكدو بلي ماعندنا حساسية من أي مكون
اليوم حبيت نشاركم تجربتي لقناع العسل والكركم لتصفية الوجه من آثار الحبوب ، الكلف والتصبغات كما أنه يعد واقي للوجه من ضربات الشمس
بدون إطالة إليكن الوصفة
بعض الملاحظات والنصائح:
يجب المداومة على تطبيق الوصفة لنصل إلى النتائج المرجوة
مالازمش نخلو القناع اكثر من عشرين دقيقة
لنتائج افضل نستعمل الماسك من يومين إلى ثلاثة خلال الأسبوع
مالازمش نخربو في الحبوب باش تسهل طريقة إزالة اثارها من البشرة
يمكن أن نشعر ببعض الوخز ولكن هو أمر طبيعي
الكركم الافضل نشروه من عند العطار عود نطحنوه أو مطحون المهم ماشي اللي مكتوب فوقو توابل للأكل خطش ماشي حر
انا استعملت عسل اسود لهذا جاء اللون غامق
الزيت تقدري ضيفي الزيت اللي يخرج على بشرتك مثلا زيت جوز الهند ،زيت ارغان،زيت زيتون ....
بعد إزالة اي ماسك رشي تونر للوجه أو رطبيه مثلا ماء الورد
ختاما نتمنى نكون افدتكم ولو بالقليل القليل تحياتي الخالصة انا خيرو
أحبكم في الله
صحا عيدكم جميعا
قبل تجربة أي وصفة لازم نتأكدو بلي ماعندنا حساسية من أي مكون
اليوم حبيت نشاركم تجربتي لقناع العسل والكركم لتصفية الوجه من آثار الحبوب ، الكلف والتصبغات كما أنه يعد واقي للوجه من ضربات الشمس
بدون إطالة إليكن الوصفة
بعض الملاحظات والنصائح:
يجب المداومة على تطبيق الوصفة لنصل إلى النتائج المرجوة
مالازمش نخلو القناع اكثر من عشرين دقيقة
لنتائج افضل نستعمل الماسك من يومين إلى ثلاثة خلال الأسبوع
مالازمش نخربو في الحبوب باش تسهل طريقة إزالة اثارها من البشرة
يمكن أن نشعر ببعض الوخز ولكن هو أمر طبيعي
الكركم الافضل نشروه من عند العطار عود نطحنوه أو مطحون المهم ماشي اللي مكتوب فوقو توابل للأكل خطش ماشي حر
انا استعملت عسل اسود لهذا جاء اللون غامق
الزيت تقدري ضيفي الزيت اللي يخرج على بشرتك مثلا زيت جوز الهند ،زيت ارغان،زيت زيتون ....
بعد إزالة اي ماسك رشي تونر للوجه أو رطبيه مثلا ماء الورد
ختاما نتمنى نكون افدتكم ولو بالقليل القليل تحياتي الخالصة انا خيرو
أحبكم في الله