تجربتي لقناع العسل و الكركم لتصفية الوجه🙂

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهصحا عيدكم جميعاقبل تجربة أي وصفة لازم نتأكدو بلي ماعندنا حساسية من أي مكوناليوم حبيت نشاركم تجربتي لقناع العسل والكركم لتصفية الوجه من آثار الحبوب ، الكلف والتصبغات كما أنه يعد واقي للوجه من ضربات الشمسبدون إطالة إليكن الوصفةبعض الملاحظات والنصائح:يجب المداومة على تطبيق الوصفة لنصل إلى النتائج المرجوةمالازمش نخلو القناع اكثر من عشرين دقيقةلنتائج افضل نستعمل الماسك من يومين إلى ثلاثة خلال الأسبوعمالازمش نخربو في الحبوب باش تسهل طريقة إزالة اثارها من البشرةيمكن أن نشعر ببعض الوخز ولكن هو أمر طبيعيالكركم الافضل نشروه من عند العطار عود نطحنوه أو مطحون المهم ماشي اللي مكتوب فوقو توابل للأكل خطش ماشي حرانا استعملت عسل اسود لهذا جاء اللون غامقالزيت تقدري ضيفي الزيت اللي يخرج على بشرتك مثلا زيت جوز الهند ،زيت ارغان،زيت زيتون ....بعد إزالة اي ماسك رشي تونر للوجه أو رطبيه مثلا ماء الوردختاما نتمنى نكون افدتكم ولو بالقليل القليل تحياتي الخالصة انا خيروأحبكم في الله