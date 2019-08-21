السلام عليكم جميعا

رواد القسم الكرام ..ِ.أعضاء المنتدى إشتقت للتواجد معكم وهاته عودتي إن شاء الله للمنتدى يسرني تواجد مجددا معكم

اذن بعد مقدمة الترحيب والتهليل دعوني أطرح عليكم هذا الموضوع

نساء بألف رجل



كثيرا ما نسمع هاته الجملة حولنا كما رأينا السلبي من فئة النساء الكاسيات والعاريات وغيرهن على قول جماعة نقد المرأة وحريتها وتحررها لابد من تسليط الضوء على نوع مهم من نساء....هن نساء صنعتهن الاصالة الطيبة وظروف الحياة الصعبة إلى صنع هذا النوع من النساء

نساء بألف رجل .....هن أرامل فقدن أزواجهن فأصبحن بألف رجل لا سند ولا معيل فنجد هاته المرأة تحولت بسبب ظرف ما الى رجل تربي وتعمل داخل البيت وخارجه وتحارب النظرة السلبية لها وتربي أولادها وتنحت في الصخر بأضافرها لتعين أمانة تركت لها هنا اقول لهذا النوع ومن هن أمي أنكن بألف رجل وقطع لسان كل من ذكركن بسوء ِ

نساء بالف رجل ....رأيتهن في المستشفيات تعمل على راحة ازواجهن المرضى هذا مقعد وذاك مشلول واخر كفيف وغيره وتجدها نائمة على الارض عين ساهرة وعين يغالبها النعاس محاولا حرمانها من الراحة واذن مبرمجة لسماع انين الم او اسمها على لسان زوجها المريض لتسارع لخدمته. هذا النوع من النساء بالف رجل ...ويجي بوخنونة يقولك نديها قاورية على فعابلك توالمك يهودية

نساء بألف رجل .....هن نساء جزائريات حرائر الجزائر من وقفن يد بيد مع المجاهدين وحاربن العدو وكتبن أسمائهن من ذهب في تتاريخ الجزائر

الكثير والكثير. وعينات اكبر. صحيح هناك فئات نحن كنساء نستعر منهن وليس فقط انتم كرجال لكن هذا لا يعني ان نتغاضى عن شريفات وعفيفات امهات وزوجات. بالف رجل

ارامل ومطلقات. وزوجات لمساجين. يقفن وراء رجال وازواج سواء خطفهم الموت أو مرضى أو مسجونين. كن هن السند وهن الرجل والمرأة بنفس الوقت

انتم مأعضاء حدثوني عنهن في محطيكم إو أسركم أو تجارب حولكم عن هذا النوع من النساء

وبدوري اقول أمي كانت ولا تزال بألف رجل متمنية عن أشبهك واكون مثلك حفظك الله لي

شكرا لكم جميعا