البشير البشير
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 172
- النقاط
- 13
- محل الإقامة
- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
*=*=*=*==*
الرجل الذي طلق خمسة نسوة في ساعة واحدة
عام 120 هجرية ... في عهد أبى حنيفة
..
قال الأصمعي : قلت للرشيد يوما
بلغني يا أمير المؤمنين أنّ رجلا من العرب
طلّق خمسة نسوة .
قال الرشيد: إنّما يجوز ملك رجل على أربعة نسوة
فكيف طلّق خمسا؟
قلت كان لرجل أربعة نسوة .. فدخل عليهن يوما
فوجدهن متنازعات - وكان الرجل سيئ الخلق
فقال : إلى متى هذا التنازع ؟
ما أخال هذه الأمر إلّا من قِبلك
- يقول ذلك لامرأة منهن - اذهبي فأنت طالق !
فقالت له صاحبتها :
عجلت عليها بالطلاق
ولو أدبتّها بغير ذلك لكنت حقيقا
فقال لها : وأنت أيضا طالق !
فقالت له الثالثة : قبّحك الله !
فوالله لقد كانتا إليك محسنتين , وعليك مفضّلتين !
فقال : وأنت طالق أيضا
فقالت له الرابعة: وكانت هلالية وفيها أناة شديدة :
ضاق صدرك عن أن تؤدّب نساءك إلّا بالطلاق؟!
فقال لها : وأنت طالق أيضا !
وكان ذلك بمسمع من جارة له
فأشرفت عليه وقد سمعت كلامه, فقالت:
والله ما شهدت العرب عليك وعلى قومك إلّا بالضعف
إلّا لما بلوه منكم ووجدوه منكم
أبيت إلّا طلاق نسائك في ساعة واحدة !؟
قال :
وأنت أيتها المؤنّبة المتكلّفة طالق
إن جاز زوجك !
فأجابه جار زوجته من داخل بيته: قد أجزت ! قد أجزت !
سلامي وتحيّاتي لكم
*=*=*=*==*
الرجل الذي طلق خمسة نسوة في ساعة واحدة
عام 120 هجرية ... في عهد أبى حنيفة
..
قال الأصمعي : قلت للرشيد يوما
بلغني يا أمير المؤمنين أنّ رجلا من العرب
طلّق خمسة نسوة .
قال الرشيد: إنّما يجوز ملك رجل على أربعة نسوة
فكيف طلّق خمسا؟
قلت كان لرجل أربعة نسوة .. فدخل عليهن يوما
فوجدهن متنازعات - وكان الرجل سيئ الخلق
فقال : إلى متى هذا التنازع ؟
ما أخال هذه الأمر إلّا من قِبلك
- يقول ذلك لامرأة منهن - اذهبي فأنت طالق !
فقالت له صاحبتها :
عجلت عليها بالطلاق
ولو أدبتّها بغير ذلك لكنت حقيقا
فقال لها : وأنت أيضا طالق !
فقالت له الثالثة : قبّحك الله !
فوالله لقد كانتا إليك محسنتين , وعليك مفضّلتين !
فقال : وأنت طالق أيضا
فقالت له الرابعة: وكانت هلالية وفيها أناة شديدة :
ضاق صدرك عن أن تؤدّب نساءك إلّا بالطلاق؟!
فقال لها : وأنت طالق أيضا !
وكان ذلك بمسمع من جارة له
فأشرفت عليه وقد سمعت كلامه, فقالت:
والله ما شهدت العرب عليك وعلى قومك إلّا بالضعف
إلّا لما بلوه منكم ووجدوه منكم
أبيت إلّا طلاق نسائك في ساعة واحدة !؟
قال :
وأنت أيتها المؤنّبة المتكلّفة طالق
إن جاز زوجك !
فأجابه جار زوجته من داخل بيته: قد أجزت ! قد أجزت !
سلامي وتحيّاتي لكم