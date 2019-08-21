السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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الرجل الذي طلق خمسة نسوة في ساعة واحدة





عام 120 هجرية ... في عهد أبى حنيفة

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قال الأصمعي :

قلت للرشيد

يوما

بلغني يا أمير المؤمنين أنّ رجلا من العرب

طلّق خمسة نسوة .

قال الرشيد: إنّما يجوز ملك رجل على أربعة نسوة

فكيف طلّق خمسا؟

قلت كان لرجل أربعة نسوة .. فدخل عليهن يوما

فوجدهن متنازعات - وكان الرجل سيئ الخلق

فقال : إلى متى هذا التنازع ؟

ما أخال هذه الأمر إلّا من قِبلك

- يقول ذلك لامرأة منهن - اذهبي فأنت طالق !

فقالت له صاحبتها :

عجلت عليها بالطلاق

ولو أدبتّها بغير ذلك لكنت حقيقا

فقال لها : وأنت أيضا طالق !

فقالت له الثالثة :

قبّحك الله !

فوالله لقد كانتا إليك محسنتين , وعليك مفضّلتين !

فقال : وأنت طالق أيضا

فقالت له الرابعة:

وكانت هلالية وفيها أناة شديدة :

ضاق صدرك عن أن تؤدّب نساءك إلّا بالطلاق؟!

فقال لها : وأنت طالق أيضا !



وكان ذلك بمسمع من جارة له

فأشرفت عليه وقد سمعت كلامه, فقالت:

والله ما شهدت العرب عليك وعلى قومك إلّا بالضعف

إلّا لما بلوه منكم ووجدوه منكم

أبيت إلّا طلاق نسائك في ساعة واحدة !؟

قال :

وأنت أيتها المؤنّبة المتكلّفة طالق

إن جاز زوجك !

فأجابه جار زوجته من داخل بيته: قد أجزت ! قد أجزت !