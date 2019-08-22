عاونونيييي بآرائكم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد

اخواني واخواتي.... اشكر الله على فضله وكرمه انني عشت وتربيت في اسرة جميلة وظروف معيشية جيدة رغم بعض المصاعب والحمدلله ايضا انه رزقني بانسان(خطيبي) طيب معروف بالنسبة لاهلي مصلي خدام وكبير في عقلو يخدم على روحو ويجري بيديه وسنيه باه يبني ويامن حياتي معاه... مشكلتي هي انو انا نعرفو مليح يخدم على روحي وانا من دارنا نحشم لا نقول اشريولي ولا ديرولو ولا مدولي دراهم. ...ودارنا وخصوصا امي قوليلو او لازم يحنيلك على هذه ويمدلك هذي ويوجد هذي انا والله ملييييت وكرهت النقاشاااات معاه ونحس روحي تقول تربيت فالشر... الزبدة انو العقد تاعنا قرب وحنا عندنا فالعقد الخاتم والدراهم باه تتكسا والدراهم حق عشاء وحااااشمة او بالاحرى خايفه نجبد معاه الموضوع ونبان طماعة... خاوتي قولولي في ولاياتكم فالعقد (القران. والفاتحة) كيفاه تديرو وشكرا