السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا.







الى اين تسير الحشود والا اين يسير هذا الوطن الحبيب؟



من ريفكا الى سولكينغ والاشباه كثيرة

يحشد لها الحشود وترفع فوق الاعناق



ان الذي يبكي من فساد المال احرى به ان يبكي على كم يعصى الله في هذا الوطن

ان الوطن الذي تذاع فيه المعاصي

سيكون فيه الشؤم على الجميع بلا

استثناء

.

ما يحاك في الخفاء سابقا اصبح معلنا

لا يحتاج الى ذكاء ونفاذ بصيرة ليظهر

للعيان

انهم لا يريدون ان تبق الفضيلة

والحياء

.

الحراك كان من اجل العدالة الاجتماعية

وما علمنا ان العدل يبسط اذا اتقينا الله

في انفسنا وفي من هم على مسؤوليتنا



ان هذا الوطن امانة في اعناقنا جميعا

.

سيقول الكثير فساد الرعية اسبابه الراعي

وهذا فيه خلط

.

الحاكم يوفر لك كي تعصي الله

وهذا امتحان لك الحاكم

لم يأمر بالذهاب الى تلك الحفلات الساقطة الماجنة

ان اولئك النفر استخفوا الشباب فأطاعوهم وسيتبرؤون منهم في يوم توزن فيه الافعال.







الى اين نحن نسير؟



المنكر ينكر وله ضوابط

واضعف الايمان ان لا يخلو القلب

من كره تلك المنكرات التي تتزاحم

وتتراسل يوميا.



اللهم نسالك حسن الخاتمة.