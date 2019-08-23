MESSI23000
:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 15 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 6,523
- النقاط
- 331
السلام عليكم
متوفر 300$ سكريل للبيع مقابل CCP
السعر: 1 $ = 195 دج
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة علي شاري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
متوفر 300$ سكريل للبيع مقابل CCP
السعر: 1 $ = 195 دج
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة علي شاري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ