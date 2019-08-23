رجل زوج بناتة الثلاث ب ريال

اكتفى مواطن في محافظة الطائف بمبلغ ريال واحد ووليمة عشاء لا تتعدى خروفين, وذلك كمهر وحفلة عشاء لإتمام زواج ابنته من أحد الشباب من أقاربه وهو الأمر الذي كان له أثر كبير في إتمام الزواج بسرعة كبيرة بعيداً عن حجوزات قاعات الأفراح والتي تمتد مواعيدها لأكثر من شهر خصوصاً خلال الإجازة الأسبوعية. ​

وعلى الرغم من محاولة والدة العروس ثني زوجها عن قراره وإقامة حفلة كبرى لابنتها إلا أن تلك المحاولات بأت بالفشل أمام إصرار الأب الذي أكد لـ(الرياض) و لمن حضر وليمة العرس المختصرة أن هدفه من هذا الاختصار هو التيسير على العريس وعدم التكليف على أقاربهم في المدن البعيدة بالسفر وحضور المناسبة مؤكداً أن الدعاء للعريسين بالبركة والتوفيق خير من تكبد عناء السفر وتحمل التكاليف الأخرى التي أنهكت الكثير من الأسر الذين يرغبون في تزويج أولادهم وبناتهم, يشار أن مهر (الريال) تكرر في زواج جميع بنات هذا المواطن الثلاث.​

من موقع الرياض نت ​

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التيسير شى حلو لكن الى ها الدرجه !!! ​

فماذا ترون انتم فى تصرف الوالد ​

لكن الكل يحط نفسه مكان الوالد والزوجه والزوج ​



