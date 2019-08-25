تجربتي لمركز الليمون 🍋🍋🍋على طريقة شاف ماما زهور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهواش أخباركم جميعا نتمنى تكونو بخيرجبتلكم وصفة مركز الليمون رائعة جدا و بواسطته صنعت ثلاثة أنواع من العصر#الموخيتو عبارة عن ٢٠٠غ مركز الليمون ١لتر ماء ونعناع(السكر اختياري)#شربات_بوفاريك: ٢٠٠غ مركز الليمون في ١ لتر ماء .ملعقة فانيليا. (سكر اختياري) .١٠٠غ حليب .(نضع نصف كمية الماء مع المركز ثم نضيف الحليب بعدها نكمل بقية الماء لكي لا يروب الحليب)#عصير_الليمون عبارة عن ٢٠٠غ مركز الليمون مع ١ لتر ماء و(السكر اختياري)#ملاحظة : في الوصفة الأصلية وضعت الشاف ١٠٠غ لكل ١ لتر ماء ولكني وجدت بأن العصير أصبح من غير طعم ولا سكر لذا اضفت ١٠٠ غ الثانية في النهاية الناس أذواقدعواتكم وتشجيعكم لي دافع للعطاء أكثر وأكثر حبيباتيتحياتي انا #خيرو