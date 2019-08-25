تجربتي لمركز الليمون 🍋🍋🍋على طريقة شاف ماما زهور

خيرة جانت

خيرة جانت

:: عضو شرفي ::
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
💕💕واش أخباركم جميعا نتمنى تكونو بخير💕💕

جبتلكم وصفة مركز الليمون رائعة جدا و بواسطته صنعت ثلاثة أنواع من العصر
#الموخيتو عبارة عن ٢٠٠غ مركز الليمون ١لتر ماء ونعناع(السكر اختياري)
#شربات_بوفاريك: ٢٠٠غ مركز الليمون في ١ لتر ماء .ملعقة فانيليا. (سكر اختياري) .١٠٠غ حليب .(نضع نصف كمية الماء مع المركز ثم نضيف الحليب بعدها نكمل بقية الماء لكي لا يروب الحليب)
#عصير_الليمون عبارة عن ٢٠٠غ مركز الليمون مع ١ لتر ماء و(السكر اختياري)

#ملاحظة : في الوصفة الأصلية وضعت الشاف ١٠٠غ لكل ١ لتر ماء ولكني وجدت بأن العصير أصبح من غير طعم ولا سكر لذا اضفت ١٠٠ غ الثانية في النهاية الناس أذواق😊😊😊

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دعواتكم وتشجيعكم لي دافع للعطاء أكثر وأكثر حبيباتي
تحياتي انا #خيرو
 

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