تحلية بذوق الليمون 🍋🍋🍋🍋

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser
.
:: مُرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
منورين لماويين
راح نشارككم اليوم بعد مدة طويلة من الغياب للاسف تحلية خفيفة ظريفة ومنعشة تفضلووا معاياا....
المقادير :
لتر حليب .
6ملاعق سكر .
6 نشاء .
فانيلا (( الافضل سائلة )) .
2 حبة بيض .
ملعقة زبدة .
مقدار كاس الا ربع عصير ليمون .
ملعقة صغييرة عطر ليمون .
الخطوات :
حطى الحليب والسكر في كسرونة فوق نار يسخن شوى وجيبي طبسي حطى نشاء وفانى وحبتين بيض وخليطهم مليح بالمضرب اليدوى هههه (فوى) المهم كى يسخن الحليب ابدا تضيفي على مراحل فيه فوق الخليط الاول ونتى تحكى كى تتحصلي على الخليط المتجانس حطى كلش فى كسرونى فوق نار متوسطة مع تحريك مستمر ...
قبل هادا جبيبي علبة تاع قاطوو راعى رسمى للجزائريين بيمووو ورحيه مع ملعقة كبيرة زبدة ذايبة حطيه كطبقة اولى
(( للاسف طاروو الصور . ))
المهم حطى طبقة الثانية للى هى الكريمة اللى طيبتيها حطى ثلثي الكمية والثلث لوخر خبيه فالثلاجة نحتاجوه مزال
وخليه حوالى ساعتين فالثلاجة
جيبي باقي الكريمة وحطى معاها عطر الليمون وثلاثة حتى اربع ملاعق بودرة الشونتيي مع ملعقة او اثنين حليب او ماء واخفقي جيداا
وحطيها كطبقة ثانية
ملاحظة انا منحبش الالوان بزااف على بيها محطيتش كمية مليحة تاع عطر الليمون ان شاءالله يبانلكم طبقة تانية وخلاص ...
وهداا شكل نهائي ...
ان شاء الله تعجبكم الوصفة ...
شهيتكم فالصحة ...