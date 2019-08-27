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تفسير قولة تعال يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ"
كاتب الموضوع
ناصر dz
تاريخ النشر
منذ 14 دقيقة
ناصر dz
:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,502
النقاط
746
الجنس
ذكر
منذ 14 دقيقة
#1
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