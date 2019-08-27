تفسير قولة تعال يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ"

كاتب الموضوع ناصر dz

ناصر dz تاريخ النشر منذ 14 دقيقة