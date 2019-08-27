اصعب الحظات التى تواجهها فى حياتك



أصعب ... لحظات ... حياتك







عندما ترى بعينك ما لم يصدقه قلبك ولا عقلك





أصعب ... لحظات ... حياتك





عندما تفقد من تحبه دون ان تقول له.....



انك تحبه





أصعب ... لحظات ... حياتك



عندما ترى دمعة من تحب ، فتقف عاجزا عن



ازالتها ....





أصعب ... لحظات ... حياتك





عندما يتهمك أغلى الناس باشياء ليست فيك



اصلا ....





أصعب ... لحظات ... حياتك





عندما تبتسم للحياة ، وتقول ان التعاسة قد



فارقتك اخيرا ...



فتتفاجئ بانك قد خسرت اعز الناس اليك





أصعب ... لحظات ... حياتك





عندما تحب بصدق واخلاص ... لتتفاجئ بمن



احببته يبيعك ويتركك ويقسو عليك ...





أصعب ... لحظات ... حياتك





عندما تبكي وتبكي وتمر الساعات وما زلت



تبكي ... وفي



النهاية ... لا يشعر بك احد





أصعب ... لحظات ... حياتك





عندما تفتح عينيك باحثا عن النورالذي يحول



حياتك ، فتجده بين أنامل من يبغضك...





أصعب ... لحظات ... حياتك



عندما تملأ الدنيا سعاده وفرحه ، لتتفاجئ بطعنه



في الظهر ممن كان سبب هذه السعاده ...







أصعب ... لحظات ... حياتك



عندما يتركك من تحب ولا مبرر لذلك سوى



انك



أحببته بصدق !!!​