اصعب الحظات التى تواجهها فى حياتك

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
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النقاط
746
الجنس
ذكر

أصعب ... لحظات ... حياتك



عندما ترى بعينك ما لم يصدقه قلبك ولا عقلك


أصعب ... لحظات ... حياتك


عندما تفقد من تحبه دون ان تقول له.....

انك تحبه


أصعب ... لحظات ... حياتك

عندما ترى دمعة من تحب ، فتقف عاجزا عن

ازالتها ....


أصعب ... لحظات ... حياتك


عندما يتهمك أغلى الناس باشياء ليست فيك

اصلا ....


أصعب ... لحظات ... حياتك


عندما تبتسم للحياة ، وتقول ان التعاسة قد

فارقتك اخيرا ...

فتتفاجئ بانك قد خسرت اعز الناس اليك


أصعب ... لحظات ... حياتك


عندما تحب بصدق واخلاص ... لتتفاجئ بمن

احببته يبيعك ويتركك ويقسو عليك ...


أصعب ... لحظات ... حياتك


عندما تبكي وتبكي وتمر الساعات وما زلت

تبكي ... وفي

النهاية ... لا يشعر بك احد


أصعب ... لحظات ... حياتك


عندما تفتح عينيك باحثا عن النورالذي يحول

حياتك ، فتجده بين أنامل من يبغضك...


أصعب ... لحظات ... حياتك

عندما تملأ الدنيا سعاده وفرحه ، لتتفاجئ بطعنه

في الظهر ممن كان سبب هذه السعاده ...



أصعب ... لحظات ... حياتك

عندما يتركك من تحب ولا مبرر لذلك سوى

انك

أحببته بصدق !!!​
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
خصوصا في هذا الزمان فكلمة الوفاء لم تعدفي الواقع
بل هي في المتحف لا يعرف معناها احد
كأنها اسطورة من الاساطير
انا شخصيا هكذا امور مررت عليها من اهلي و من اقاربي كثيرا

الحمد لله على كل حال
 
البشير البشير

البشير البشير

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
202
النقاط
13
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
بارك الله فيك واحسنت
باقة ورد بكل الوان قوس القزح على جناح البلبل
مشكور
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