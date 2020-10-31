أصعب لحظات حياتك !

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر

الشخص الوحيد القادر على مسح دموعك هو الأنسان الذي جعلك تبكي
من منا لم يمر بلحظة اعتقد انها اصعب لحظات حياته؟
لحظة يتمنى ان يعود الزمن للوراء قليلاً حتى يغير
ما يستطيع كي لا تمر عليه هذه اللحظة
اصعب لحظات حياتك
عندما ترى بعينك*** ما لا يصدقه قلبك ولا عقلك
اصعب لحظات حياتك
عندما تفقد من تحبه دون أن تقول له......... أنك تحبه
اصعب لحظات حياتك
عندما ترى دمعة من تحب * فتقف عاجز عن ازالتها
اصعب لحظات حياتك
عندما تبتسم للحياة * وتقول ان التعاسة قد فارقتك
اخيراً* فتفاجأ بأنك قد خسرت اعز الناس اليك
اصعب لحظات حياتك
عندما تبكي وتبكي وتمر الساعات ومازلت تبكي
وفي النهاية.........لايشعر بك احد
اصعب لحظات حياتك
عندما تفتح عينك*** باحثا عن النور الذي يحول
حياتك* فتجده بين انامل من يبغضك
اصعب لحظات حياتك
عندما تملأ الدنيا سعادة وفرح * لتفاجأ بطعنة في
الظهر مِن مَن كان سبب هذه السعادة
اصعب لحظات حياتك
ان تخطأ فى حق من تحب
اصعب اللحظات
ان ترى نفسك سيىء ان تريد ان تتخلص من ذاتك من كينونتك ان تصل لمرحله تشعر انك لا تريد ان تحيا فى
هذا العالم وانك ستظل تحمل وزر خطيئتك حتى النهايه
او تعلمون ما هو اصعب؟
ان لاتستطيع ان تغفر لنفسك خطيئتك


فما أصعب لحظات حياتك >>>أنت؟
 
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