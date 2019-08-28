لماذا دعانا الله إلى النظر إلى الإبل كيف خُلقت

قول المولى عز وجل في كتابه العزيز : "أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ" قد تكون تأملت الاية وتسائلت لماذا الابل اختارها الله ليدعونا الى النظر اليها كيف خلقت عن دون سائر المخلوقات ؟

في الصحراء الجرداء الحارقة التي تبلغ 55 درجة حارقة, وركام رمال يمتد الى ما لا نهاية, وعواصف رملية في هذا الجو الحارق الانسان حتى وسائل مواصلات بالكاد تسير في هذا الجو الحارق.

عليه الوسيلة الافضل والانسب التي خلقها الله من الكائنات الحية هي الابل ( الجمل ). الجمل الذي يعيش في الصحراء, خدم الانسان عبر التاريخ حتث سمي سفينة الصحراء وهو الكائن الكبير الوحيد الذي يعيش في الصحراء وسط زواحف وكانت صغيرة . عندما ننظر الى خلق الجمل نجد ان كل تفصيلة في هذا الكائن له معجزة خلقية .

اهم شيء في الصحراء الحارقة هو شرب الماء وهو نادر في الصحراء والاكل وهو قليل لوجود العواصف الصحراوية لذلك على الكائن الذي يعيش في الصحراء ان يتحمل الجوع والعطش , الجمل يتحمل العيش 8 أيام بدون طعام ولا ماء في درجة حرارة 50 درجة مئوية وإذا ما وجد الماء سارع إلى ادخاره ( تشرب الجمال خلال عشر دقائق ماء يعادل ثلث وزنها حتى انها في شربة واحدة تشرب 130 لتر ) ولتحمل الجوع خلق في جسم الجمل مخزن في الجسم هو سنامها الذي في ظهره ويخزن فيه الدهن 40 كيلو جرام وبفضل هذا المخزن يسير الجمل مسافات ايام دون طعام .