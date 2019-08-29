مساعدة انسانية

خ

خياط بوبكر

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 جوان 2019
المشاركات
10
النقاط
3
العمر
25
محل الإقامة
حي ميلة
الجنس
ذكر
طلب مساعدة
خاوتي نطلب من خاوتي و حياتي من منى الله عليهم بالخير بي مساعدتي ودعمي ماديا احتاج مساعدة مالية لإجراء عملية جراحية لزراعة العدسات عندي نظر - 8 و -5.5 لكلا العينين والله راني نعاني ونتخبط وحدي ماعنديش مببغ إجراء العملية اني اعاني الأمرين من من الله عليهم بالخير وحاب اسياعدني بشي ليكان يتصل بيا لوجه ربي راني نعاني
 
الوهم

الوهم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 فيفري 2019
المشاركات
272
النقاط
21
العمر
29
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
ربي يفرج عليك اخي في الله نشاء الله تلقى المساعدة العين بصيرة واليد قصيرة
 
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