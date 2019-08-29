مساعدة انسانية

طلب مساعدة

خاوتي نطلب من خاوتي و حياتي من منى الله عليهم بالخير بي مساعدتي ودعمي ماديا احتاج مساعدة مالية لإجراء عملية جراحية لزراعة العدسات عندي نظر - 8 و -5.5 لكلا العينين والله راني نعاني ونتخبط وحدي ماعنديش مببغ إجراء العملية اني اعاني الأمرين من من الله عليهم بالخير وحاب اسياعدني بشي ليكان يتصل بيا لوجه ربي راني نعاني