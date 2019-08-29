مساعدة انسانية

طلب مساعدة

خاوتي نطلب من خاوتي و حياتي من منى الله عليهم بالخير بي مساعدتي ودعمي ماديا احتاج مساعدة مالية لإجراء عملية جراحية لزراعة العدسات عندي نظر - 8 و -5.5 لكلا العينين والله راني نعاني ونتخبط وحدي ماعنديش مببغ إجراء العملية اني اعاني الأمرين من من الله عليهم بالخير وحاب اسياعدني بشي ليكان يتصل بيا لوجه ربي راني نعاني

خاوتي لي حاب يتصل بيا

0778913060

رقم حساب البريدي : 0024412625 clè 47

والله لا يضيع أجر المحسنين