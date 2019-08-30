اهم المعالم السياحية في ماليزيا

abdougagi
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ماليزيا بلد جميل في جنوب شرق آسيا يوفر تجارب متنوعة للزوار والسكان المحليين على حد سواء. أتاح الجمع بين الثقافات مزيجًا فريدًا من التصميمات والمأكولات ، مما جعل السياحة في ماليزيا في تطور ملحوظ في السنوات الاخيرة. معنا لكم فيما يلي أهم 5 معالم سياحية تستحق الزيارة في ماليزيا :
1. ولاية بيرليس :
تقع هذه الولاية الشمالية عند طرف شبه جزيرة ماليزيا ، على الحدود مع تايلاند. إنها موطن لبعض الأطعمة الأكثر إثارة للاهتمام في ماليزيا لأنها تجمع بين النكهات من المأكولات الماليزية والتايلاندية. تعد بيرليس أيضًا موطنًا لجوا كيلام ، أحد أقدم المغارات في شبه جزيرة ماليزيا ، والتي تربط بشكل طبيعي سفح التل بوادي يقع على بعد 370 متر. على الرغم من عدم تطور المناطق الحضرية مثل الولايات الأكثر شعبية في بينانغ وسيلانجور ، إلا أن بيرليس تفخر بجذورها القديمة والتقليدية ، ويبدو أنها كانت تقريبًا نقطة ثابتة في ماليزيا القديمة.
2. شواطئ باتو فيرينجي, بينانج :
تعتبر باتو فيرينجي هي واحدة من أكثر المناطق شعبية للسياح الدوليين ، وهي منطقة جميلة على جانب جرف مع شواطئ رملية جميلة عند سفح جبل. تعد جزيرة بينانغ أيضًا ملاذًا للطعام ، وتصطف شوارع باتو فيرينجي بأكشاك الباعة المتجولين التي تقدم الأفضل فقط. اقض طوال اليوم في الاسترخاء على الرمال البيضاء الجميلة أو شارك في بعض الأنشطة المائية.
3. جزر لانكاوي :
تعد لانكاوي ، وهي مجموعة من الجزر قبالة ساحل كيداه ، ملاذاً للتسوق و الاستجمام مع المياه النقية والمناظر الطبيعية الهادئة ، تشتهر لانكاوي أيضًا بالرياضات المائية ، ويتدفق العديد من السياح الى هنا في عطلات نهاية الأسبوع عن طريق البحر.
4. ولاية سيلانجور :
تقع هذه المحمية الطبيعية على حدود الحصن الاستعماري الهولندي القديم وحقول الأرز في مدينة سيكينشان القديمة. سواء محبوا للتاريخ أوعشاق الطبيعة ، يتدفق الكثيرون على مستنقع المانغروف هذا لمشاهدة مستعمرات ضخمة من اليراعات خلال موسم التزاوج ، أو لمشاهدة ثعالب النهر الجميلة.
5. برجا بيتروناس, كوالالمبور :
هذا النصب التذكاري الذي لا يُنسى ، هو فخر ماليزيا وفرحها ، هو أطول برجين توأمين في العالم. اقض يومًا ممتعًا في مول Suria KLCC الشهير في قاعدة البرجين ، أو خذ وقتك لاستكشاف الأبراج ، ومشاهدة المدينة من Sky Bridge أو منصة المراقبة في الطابق 86.
1. ولاية بيرليس :
تقع هذه الولاية الشمالية عند طرف شبه جزيرة ماليزيا ، على الحدود مع تايلاند. إنها موطن لبعض الأطعمة الأكثر إثارة للاهتمام في ماليزيا لأنها تجمع بين النكهات من المأكولات الماليزية والتايلاندية. تعد بيرليس أيضًا موطنًا لجوا كيلام ، أحد أقدم المغارات في شبه جزيرة ماليزيا ، والتي تربط بشكل طبيعي سفح التل بوادي يقع على بعد 370 متر. على الرغم من عدم تطور المناطق الحضرية مثل الولايات الأكثر شعبية في بينانغ وسيلانجور ، إلا أن بيرليس تفخر بجذورها القديمة والتقليدية ، ويبدو أنها كانت تقريبًا نقطة ثابتة في ماليزيا القديمة.
2. شواطئ باتو فيرينجي, بينانج :
تعتبر باتو فيرينجي هي واحدة من أكثر المناطق شعبية للسياح الدوليين ، وهي منطقة جميلة على جانب جرف مع شواطئ رملية جميلة عند سفح جبل. تعد جزيرة بينانغ أيضًا ملاذًا للطعام ، وتصطف شوارع باتو فيرينجي بأكشاك الباعة المتجولين التي تقدم الأفضل فقط. اقض طوال اليوم في الاسترخاء على الرمال البيضاء الجميلة أو شارك في بعض الأنشطة المائية.
3. جزر لانكاوي :
تعد لانكاوي ، وهي مجموعة من الجزر قبالة ساحل كيداه ، ملاذاً للتسوق و الاستجمام مع المياه النقية والمناظر الطبيعية الهادئة ، تشتهر لانكاوي أيضًا بالرياضات المائية ، ويتدفق العديد من السياح الى هنا في عطلات نهاية الأسبوع عن طريق البحر.
4. ولاية سيلانجور :
تقع هذه المحمية الطبيعية على حدود الحصن الاستعماري الهولندي القديم وحقول الأرز في مدينة سيكينشان القديمة. سواء محبوا للتاريخ أوعشاق الطبيعة ، يتدفق الكثيرون على مستنقع المانغروف هذا لمشاهدة مستعمرات ضخمة من اليراعات خلال موسم التزاوج ، أو لمشاهدة ثعالب النهر الجميلة.
5. برجا بيتروناس, كوالالمبور :
هذا النصب التذكاري الذي لا يُنسى ، هو فخر ماليزيا وفرحها ، هو أطول برجين توأمين في العالم. اقض يومًا ممتعًا في مول Suria KLCC الشهير في قاعدة البرجين ، أو خذ وقتك لاستكشاف الأبراج ، ومشاهدة المدينة من Sky Bridge أو منصة المراقبة في الطابق 86.