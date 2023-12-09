استكشاف عجائب لوزون الستة: رحلة عبر قلب الفلبين

تعد لوزون، أكبر جزيرة في الفلبين وأكثرها اكتظاظًا بالسكان، كنزًا من العجائب الطبيعية والتراث الثقافي والمدن النابضة بالحياة. من مصاطب الأرز الخصبة في باناوي إلى شواطئ باتانيس المذهلة، تقدم لوزون مجموعة متنوعة من التجارب لكل مسافر. هيا بنا نبدأ رحلة افتراضية عبر هذه الجزيرة الساحرة ونكتشف جمال الوجهات السياحية في لوزون.1_مانيلا: بوابة لوزونتبدأ الرحلة في العاصمة مانيلا الصاخبة، حيث يلتقي القديم بالجديد. تأخذك المدينة التاريخية المسورة إنتراموروس بالزمن إلى الحقبة الاستعمارية الإسبانية بشوارعها المرصوفة بالحصى وكنائسها القديمة وتحصيناتها المهيبة. ومن هناك، استكشف الجانب الحديث من مانيلا بناطحات السحاب ومراكز التسوق والحياة الليلية النابضة بالحياة. لا تفوت زيارة المتحف الوطني ومتنزه ريزال وأحياء ماكاتي وبونيفاسيو العالمية النابضة بالحياة.2- مصاطب أرز الباناوي: الأعجوبة الثامنة في العالممتجهًا شمالًا من مانيلا، ستواجه مدرجات أرز باناو المذهلة. هذه المدرجات التي نحتها سكان إيفوجاو الأصليون في سفوح الجبال منذ أكثر من 2000 عام مضت، هي شهادة على براعتهم الهندسية. وتخلق المدرجات الخضراء المورقة، الممتدة على مد البصر، مناظر طبيعية مذهلة ومذهلة حقًا. تسمح لك مسارات المشي لمسافات طويلة وزيارات القرى بالانغماس في الثقافة المحلية والتعرف على ممارسات الزراعة التقليدية في Ifugao.3_باجيو: العاصمة الصيفية للفلبينتقع مدينة باجيو في جبال مقاطعة بينجويت، وتوفر فترة راحة باردة من الحرارة الاستوائية. تُعرف هذه المدينة الساحرة باسم "العاصمة الصيفية للفلبين"، وتشتهر بأشجار الصنوبر وحدائق الزهور ومزارع الفراولة. استكشف متنزه برنهام ذو المناظر الخلابة، وقم بزيارة معسكر جون هاي التاريخي، وقم بالتسوق لشراء المصنوعات اليدوية المحلية في سوق مدينة باجيو. لا تنس تجربة تاهو الفراولة الشهير، وهو علاج محلي لذيذ.4_باتانيس: جنة في الشمالبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الجمال والهدوء البكر، تعد باتانيس وجهة يجب زيارتها. تقع هذه المجموعة من الجزر في أقصى شمال الفلبين، وتتميز بمناظر طبيعية خلابة ومنحدرات مثيرة وتلال. استكشف مدينة باسكو المثالية، وقم بزيارة المنارات التاريخية، واستمتع بالمنازل الحجرية التي صمدت أمام اختبار الزمن. تقدم مدينة باتانيس تجربة ثقافية فريدة من نوعها مع شعب إيفاتان الذي حافظ على أسلوب حياته التقليدي.5_بامبانجا: المأكولات الشهية والمهرجاناتتقدم بامبانجا، المعروفة باسم "عاصمة الطهي في الفلبين"، وليمة للحواس. انغمس في الأطباق الشهيرة في المنطقة مثل سيسيج، وهالو هالو، وكاري كاري، والتي تعرض النكهات الغنية للمطبخ الفلبيني. تشتهر بامبانجا أيضًا بمهرجاناتها النابضة بالحياة، مثل مهرجان المصابيح العملاقة في سان فرناندو، حيث تضيء الفوانيس المصممة بشكل معقد سماء الليل، وموكب أبونج إيرو النهري في أباليت، الذي يشيد بقديس الصيادين.6_خليج سوبيك: المغامرة والطبيعةيقع خليج سوبيك في مقاطعة زامباليس، وهو جنة للباحثين عن المغامرة ومحبي الطبيعة. انغمس في المياه الصافية لاستكشاف الشعاب المرجانية النابضة بالحياة والتي تعج بالحياة البحرية أو استمتع بالرياضات المائية المثيرة مثل التزلج على الماء والتجديف بالكاياك. توفر الغابات المطيرة المحيطة فرصًا للرحلات في الغابة والمشي في المظلة واكتشاف الحياة البرية الغريبة. يعد خليج سوبيك أيضًا موطنًا لـ Ocean Adventure، وهي حديقة بحرية حيث يمكنك السباحة مع الدلافين والتعرف على الحفاظ على البيئة البحرية.لوزون هي الوجهة التي تأسرك حقًا بعروضها المتنوعة. سواء كنت مهتمًا بالتاريخ، أو الطبيعة، أو المغامرة، أو المأكولات الشهية، فهذه الجزيرة لديها ما يناسب الجميع. لذا احزموا حقائبكم، وانغمسوا في دفء الضيافة الفلبيني