تجربتي لكيك المحلات للشاف فيصل

مساء الأنوار ياغوالي
جبتلكم
#كيكة_المحلات على طريقة الشاف فيصل
شهية وممتعة والاجمل من ذلك أنها سهلة جدا
فقط انا درتها بدون اي مكسرات
ههههه حرقتو شوية ملفوق هههههه بالصح بنينة
طبعا الوصفة ضمن الصور كي العادة
دعواتكم وتشجيعكم حبيباتي
تحياتي انا #خيرو
جبتلكم
#كيكة_المحلات على طريقة الشاف فيصل
شهية وممتعة والاجمل من ذلك أنها سهلة جدا
فقط انا درتها بدون اي مكسرات
ههههه حرقتو شوية ملفوق هههههه بالصح بنينة
طبعا الوصفة ضمن الصور كي العادة
دعواتكم وتشجيعكم حبيباتي
تحياتي انا #خيرو
المرفقات
-
31.5 KB المشاهدات: 0