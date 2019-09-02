تجربتي لكيك المحلات للشاف فيصل

خيرة جانت

خيرة جانت

:: عضو شرفي ::
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,751
النقاط
111
محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
🤗🤗🤗🤗🤗مساء الأنوار ياغوالي🤗🤗🤗🤗🤗
جبتلكم
#كيكة_المحلات على طريقة الشاف فيصل
شهية وممتعة والاجمل من ذلك أنها سهلة جدا
فقط انا درتها بدون اي مكسرات
ههههه حرقتو شوية ملفوق هههههه بالصح بنينة 👈👉👈👉👈👉
طبعا الوصفة ضمن الصور كي العادة

FB_IMG_1567367508326.jpg

FB_IMG_1567367515224.jpg

FB_IMG_1567367542018.jpg

FB_IMG_1567367537272.jpg

FB_IMG_1567367534835.jpg

FB_IMG_1567367530316.jpg

FB_IMG_1567367544463.jpgدعواتكم وتشجيعكم حبيباتي
تحياتي انا #خيرو
 

المرفقات

يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top