بيتزا رولي من مطبخ خيرو

مساء الأنوار ياغواليجبتلكم#بيتزا_بشكل_جديدجربتها لأول مرة في رمضانتصلح كمقبلة في اي وقت مع العلم تجي بنينة اكثر كي تحطولها شوية صوص طماطم امبعد تفارسيوهامعذرة على التصوير الردئ هههه كنت مزروبةولكن صدقوني الوصفة رائعة وتستاهل التجربةالعجينة رائعة وخفيفة.طبعا الوصفة ضمن الصور كي العادةدعواتكم وتشجيعكم حبيباتيتحياتي انا #خيرو