بيتزا رولي من مطبخ خيرو

خيرة جانت

خيرة جانت

:: عضو شرفي ::
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,751
النقاط
111
محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
🤗🤗🤗مساء الأنوار ياغوالي🤗🤗🤗
جبتلكم
#بيتزا_بشكل_جديد
جربتها لأول مرة في رمضان
تصلح كمقبلة في اي وقت مع العلم تجي بنينة اكثر كي تحطولها شوية صوص طماطم امبعد تفارسيوها
معذرة على التصوير الردئ هههه كنت مزروبة
ولكن صدقوني الوصفة رائعة وتستاهل التجربة 😘😘😘
العجينة رائعة وخفيفة.
طبعا الوصفة ضمن الصور كي العادة

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دعواتكم وتشجيعكم حبيباتي
تحياتي انا #خيرو
 
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