بيتزا رولي من مطبخ خيرو

مساء الأنوار ياغوالي
جبتلكم
#بيتزا_بشكل_جديد
جربتها لأول مرة في رمضان
تصلح كمقبلة في اي وقت مع العلم تجي بنينة اكثر كي تحطولها شوية صوص طماطم امبعد تفارسيوها
معذرة على التصوير الردئ هههه كنت مزروبة
ولكن صدقوني الوصفة رائعة وتستاهل التجربة
العجينة رائعة وخفيفة.
طبعا الوصفة ضمن الصور كي العادة
دعواتكم وتشجيعكم حبيباتي
تحياتي انا #خيرو
جبتلكم
#بيتزا_بشكل_جديد
جربتها لأول مرة في رمضان
تصلح كمقبلة في اي وقت مع العلم تجي بنينة اكثر كي تحطولها شوية صوص طماطم امبعد تفارسيوها
معذرة على التصوير الردئ هههه كنت مزروبة
ولكن صدقوني الوصفة رائعة وتستاهل التجربة
العجينة رائعة وخفيفة.
طبعا الوصفة ضمن الصور كي العادة
دعواتكم وتشجيعكم حبيباتي
تحياتي انا #خيرو