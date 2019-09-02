سلسلة ( صريح جدا )العدد 1

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
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طاقم المشرفين
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كما وعدناكم غي موضوع الافتتاح بالنسبه لسلسله صريح جدا
على بركة الله نبدأ اليوم باول عدد
شد انتباهي سوال الاخت. @زاد الرحيل. في موضوع الافتتاح فأردت ان يكون اول سؤال
مع العلم ان شروط المشاركة فالنقاش موضحه فالموضوع الافتتاحي
والسؤال كان بخصوص حجاب اليوم
سأبدأ أنا ما دام الكل ينتظ،ر و سوف يكون رأيي حول ظاهرة حجاب اليوم الذي يستفزني و هو يتراوح بين الجينز الضيق و الفيزوا و الجيب المشقوق للاسف و الجديد الذي طل عليها الاذرع الشفافة مثل السواريه ،يعني تغطي الشعر و تعري الجسد دون احترام للمجتمع الذي يحترمها للأسف و يرى الأمر طبيعي .
_ما قولكم في حجاب اليوم ضاهرة صحيه ام هو قفز على الدين والاعراف