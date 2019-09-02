سلسلة ( صريح جدا )العدد 1

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
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فالفيراج
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ذكر
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كما وعدناكم غي موضوع الافتتاح بالنسبه لسلسله صريح جدا
على بركة الله نبدأ اليوم باول عدد
شد انتباهي سوال الاخت. @زاد الرحيل. في موضوع الافتتاح فأردت ان يكون اول سؤال
مع العلم ان شروط المشاركة فالنقاش موضحه فالموضوع الافتتاحي


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والسؤال كان بخصوص حجاب اليوم

سأبدأ أنا ما دام الكل ينتظ،ر و سوف يكون رأيي حول ظاهرة حجاب اليوم الذي يستفزني و هو يتراوح بين الجينز الضيق و الفيزوا و الجيب المشقوق للاسف و الجديد الذي طل عليها الاذرع الشفافة مثل السواريه ،يعني تغطي الشعر و تعري الجسد دون احترام للمجتمع الذي يحترمها للأسف و يرى الأمر طبيعي .

_ما قولكم في حجاب اليوم ضاهرة صحيه ام هو قفز على الدين والاعراف


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Autumn leaves

Autumn leaves

:: عضو مُتميز ::
إنضم
19 جوان 2011
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النقاط
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محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اول عدد من السلسلة مبارك الافتتاحية
ثم سعيدة ان أكون اول الواصلين..
..
بالعودة للموضوع ..
الحجاب هدفه الحماية والستر ..
و فعلا تعتقد الغالبية أن الحجاب هو تغطية الشعر لدرجة أن البعض تضع باروكه حفاظا على الحجاب وتغطية الشعر ومن ناحية أخرى السير مع الركب والعصرية ..
ماذكرته ليس حجابا ولا سترا .. فماذا فعلت غير انها غطت شعرها وتجد البعض تخرج بعضا من شعرها من مقدمة رأسها أو ربما أطرافه واحيانا يكون الغطاء شفاف او قصير ..
نحن في مجتمعنا لا توجد بالطبع مثل هذه الأمور لكن مشكلة الحجاب مشابهة تتمثل في العباءة الضيقة والمزركشة والملونة والشفافة .. وربطة الخصر والأكمام القصيرة وأشياء كثيرة
الى جانب تكحيل وتزيين العين وتجميلها بالعدسات الملونة وغيرها وبذلك البرقع او النقاب يغطي نصف وجهها فقط .. والبعض تلبس غطاء للرأس قصير يظهر مفاتنها ..
..
ليس الكل بالطبع ولكن أتحدث عن الفهم الخاطئ للحجاب ..
هناك من تتحجب قناعة والتزام ، وهناك من تتحجب صيانة للعرف والعادات وخوفا من الخروج عن المألوف ..
والبعض مجبرة عليه ..
..
الله يصلح الأحوال
في المتابعة باذن الله
احترامي
 
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