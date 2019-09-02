سلسلة ( صريح جدا )العدد 1

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اول عدد من السلسلة مبارك الافتتاحية

ثم سعيدة ان أكون اول الواصلين..

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بالعودة للموضوع ..

الحجاب هدفه الحماية والستر ..

و فعلا تعتقد الغالبية أن الحجاب هو تغطية الشعر لدرجة أن البعض تضع باروكه حفاظا على الحجاب وتغطية الشعر ومن ناحية أخرى السير مع الركب والعصرية ..

ماذكرته ليس حجابا ولا سترا .. فماذا فعلت غير انها غطت شعرها وتجد البعض تخرج بعضا من شعرها من مقدمة رأسها أو ربما أطرافه واحيانا يكون الغطاء شفاف او قصير ..

نحن في مجتمعنا لا توجد بالطبع مثل هذه الأمور لكن مشكلة الحجاب مشابهة تتمثل في العباءة الضيقة والمزركشة والملونة والشفافة .. وربطة الخصر والأكمام القصيرة وأشياء كثيرة

الى جانب تكحيل وتزيين العين وتجميلها بالعدسات الملونة وغيرها وبذلك البرقع او النقاب يغطي نصف وجهها فقط .. والبعض تلبس غطاء للرأس قصير يظهر مفاتنها ..

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ليس الكل بالطبع ولكن أتحدث عن الفهم الخاطئ للحجاب ..

هناك من تتحجب قناعة والتزام ، وهناك من تتحجب صيانة للعرف والعادات وخوفا من الخروج عن المألوف ..

والبعض مجبرة عليه ..

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الله يصلح الأحوال

في المتابعة باذن الله

احترامي