محرز اللمة .....وبولمرقة المجتمع العام

السلام.عليكم ورحمة الله وبركاته



​

رواد القسم الكرام أهلا وسهلا بكم في موضوعي المتواضع هذا

ايها السادة الكرام أيتها السيدات

نظرا لان الكوب دافريك.فاتت ايه واسمها هكذا .....مهم الموضوع

بما اني في تلك فترةكنت غائبة. والحماس وتشجيع ما شارتكمش فيه قررت الآتي

محرز اللمة ....لاعب ولكن سيكون لاعب مميز لن يلعب بالكرة ولا بقدمه اريده لاعب بفكره.كيف؟ سوف أخبركم ...

محرز اللمة عليك تسديد الاهداف في مرمى حواء أو بولمرقة المجتمع العام عضوات مشاركات تختار اكثرهن تواجد وحضور ونقاش مراوغة. تختار موضوع من مواضيعها وتأتي بفقرة منه تخالفها الرأي فيها أو تعلق على أي تدخل لها ببساطة تصبح كظلها احرجها اغضبها لا مشكل ههه المهم نشهد انك سجلت اهداف بجعلها تغضب فكريا طبعا وتقصفك بالثقيل من مواضيعك ايضا

بولمرقة المجتمع العام بولمرقة للاشارة عداءة جزائرية بطلة العالم.عليك.الاسراع في افشال.مخططات محرز لتسجيل الأهداف عليك عليك ركض مسافة 1500 متر لجلب رد او تدخل او اشارة او نقطة وضعها محرز خصمك وارينا.نقاشك.واحىجيها اريدك.ان تحرجيه امام الجميع والله يثبت نيتي هههه

محرز المنتدى الملعب امامك ارنا تدخلاتك كما.كنت تفعل في ايام بطولة افريقيا

بولمرقة لا تركضي في البيت وراء النشاف ....ما عرفتش نشاف بالفصحى هههه حاشاكم.

اركضي هنا بالفروطوار وراء محرز





الموضوع اكم.على ربي يختارني عضو بالبيدون للراس

شكرا لكم.