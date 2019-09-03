أكبر تبرّع خيري لأكبر مزرعة نخيل في العالم

البشير البشير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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سجّلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أكبر مزرعة نخيل في العالم
والتي يبلغ عدد النخيل فيها 200 ألف نخلة (مزرعة الراجحي بمنطقة القصيم)..
في هذه المزرعة كلها يتمّ توزيع إنتاجها على الجمعيات الخيريّة، وتعتبر أكبر تبرّع خيري على كوكب الأرض
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سلامي وتحيّاتي لكم
*=*=*=*=*=*
سجّلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أكبر مزرعة نخيل في العالم
والتي يبلغ عدد النخيل فيها 200 ألف نخلة (مزرعة الراجحي بمنطقة القصيم)..
في هذه المزرعة كلها يتمّ توزيع إنتاجها على الجمعيات الخيريّة، وتعتبر أكبر تبرّع خيري على كوكب الأرض
********
سلامي وتحيّاتي لكم