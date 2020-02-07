أكبر مزرعة نخيل بالعالم تدخل “غينيس” . وقف لله تعالى

ناصر dz
:: عضو بارز ::
سجلت مزرعة الشيخ الفاضل رجل الأعمال صالح بن عبدالعزيز الراجحي للنخيل والتي تقع في الركن الجنوبي الشرقي من العاصمة القصيمية مدينة بريدة حضوراً عالمياً أدخلها التاريخ الزراعي من أوسع الأبواب بعد أن أعلن معدو موسوعة «جنيس» الشهيرة للأرقام القياسية العالمية اختيار مزرعة الراجحي ببريدة كأكبر مزرعة نخيل في العالم إذ يبلغ عدد النخيل المزروعة فيها 200 ألف نخلة تمت زراعتها بطريقة علمية حديثة وريها بطريقة دقيقة وبشبكات حديثة وتمت أيضاً مراعاة الأبعاد العلمية بين مسافات النخيل ولأحدث التوصيات الصادرة من وزارة الزراعة ويعتبر دخول المزرعة في موسوعة «جينيس» حدثاً عالمياً يجير لصالح تطور ونماء الزراعة في المملكة العربية السعودية
تعد منطقة القصيم من أهم المناطق الزراعية بالمملكة ويحظى النخيل بعناية فائقة واهتمام من مزارعي المنطقة حتى أصبحت المنطقة من أهم المناطق المصدرة للتمور بالمملكة وتحتضن المنطقة أكثر من خمسة ملايين نخلة من مختلف أنواع النخيل المميزة كما تحتضن أكبر مزرعة نخيل بالعالم والحاصلة على شهادات عالمية متعددة .
ومن خلال استطلاع قام به مندوب وكالة الأنباء السعودية على أحد هذه المزارع المتميزة وهي مزرعة أوقاف صالح بن عبد العزيز الراجحي والتي تعد من أكبر مزارع النخيل في العالم تحدث مدير إدارة أوقاف صالح عبد العزيز الراجحي سعود بن عبد الكريم الفدا عن هذه الأوقاف وماتحتويه من نخيل وإنتاجية وبين الفدا أن أعداد النخيل داخل هذه الأوقاف بلغ أكثر من 200 ألف نخلة متنوعة منتجة وتتكون من 45 صنف بلغت الكمية المنتجة منها أكثر من 5000 طناً ويزيد من سنة إلى أخرى وعن كيفية توزيع هذه الكميات الكبيرة من التمور والبالغة 1147 طناً من التمور سنوياً أوضح أن إنتاج هذه الأوقاف يوزع على أكثر من 92 جمعية بالمملكة ومشيراً الى ان المساحة الإجمالية لهذه الأوقاف تبلغ 5600 هكتار لافتاً إلى اشتمال الأوقاف على حقول للزراعة العضوية الخالية من أي إضافات أو مواد كيماوية أو علاجية بأي حال من الأحوال وتبلغ أعداد النخيل العضوي منها 27 ألف نخلة .
وحول متابعة النخيل والتربة والري والنوى قال الفدا: أنها متابعة بشكل مستمر من قبل أكثر من 12 مهندس زراعي حيث يقومون بمتابعة التربة وجودتها وتحليل التمور مبيناً ان المزرعة حصلت على شهادة من موسوعة جينيس للمعلومات العامة والأرقام القياسية في مايو 2005م باعتباره أكبر مشروع نخيل في العالم وذلك لكثرة عدد النخيل به والبالغة (200000) نخلة
تعد منطقة القصيم من أهم المناطق الزراعية بالمملكة ويحظى النخيل بعناية فائقة واهتمام من مزارعي المنطقة حتى أصبحت المنطقة من أهم المناطق المصدرة للتمور بالمملكة وتحتضن المنطقة أكثر من خمسة ملايين نخلة من مختلف أنواع النخيل المميزة كما تحتضن أكبر مزرعة نخيل بالعالم والحاصلة على شهادات عالمية متعددة .
ومن خلال استطلاع قام به مندوب وكالة الأنباء السعودية على أحد هذه المزارع المتميزة وهي مزرعة أوقاف صالح بن عبد العزيز الراجحي والتي تعد من أكبر مزارع النخيل في العالم تحدث مدير إدارة أوقاف صالح عبد العزيز الراجحي سعود بن عبد الكريم الفدا عن هذه الأوقاف وماتحتويه من نخيل وإنتاجية وبين الفدا أن أعداد النخيل داخل هذه الأوقاف بلغ أكثر من 200 ألف نخلة متنوعة منتجة وتتكون من 45 صنف بلغت الكمية المنتجة منها أكثر من 5000 طناً ويزيد من سنة إلى أخرى وعن كيفية توزيع هذه الكميات الكبيرة من التمور والبالغة 1147 طناً من التمور سنوياً أوضح أن إنتاج هذه الأوقاف يوزع على أكثر من 92 جمعية بالمملكة ومشيراً الى ان المساحة الإجمالية لهذه الأوقاف تبلغ 5600 هكتار لافتاً إلى اشتمال الأوقاف على حقول للزراعة العضوية الخالية من أي إضافات أو مواد كيماوية أو علاجية بأي حال من الأحوال وتبلغ أعداد النخيل العضوي منها 27 ألف نخلة .
وحول متابعة النخيل والتربة والري والنوى قال الفدا: أنها متابعة بشكل مستمر من قبل أكثر من 12 مهندس زراعي حيث يقومون بمتابعة التربة وجودتها وتحليل التمور مبيناً ان المزرعة حصلت على شهادة من موسوعة جينيس للمعلومات العامة والأرقام القياسية في مايو 2005م باعتباره أكبر مشروع نخيل في العالم وذلك لكثرة عدد النخيل به والبالغة (200000) نخلة