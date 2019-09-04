تجربتي لكيكة الشكولاطة و الكريمة الشهية 🎂

أسعد الله جميع أوقاتكم حبيباتي عدنا و العود أحمدكيكة_الشكولاطة_و_الكريمة_الشهيةمرحبا بكم جميعا اليوم جيت و جبتلكم حاجة شابة كي العادة ههههه كيكة شهية،بريستيج، سهلة وبسيطة و تحمر لوجه قدام الضياف بدون إطالة إليكن الطريقة و طبعاالوصفة ضمن الصور كيما العادةالمهم نتمنى تبعو الخطوات و تجربوها و تعجبكم وتكثرولي من دعاوي الخير.تحياتي أنا #خيروأحبكم في الله كثيرا