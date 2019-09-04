تجربتي لكيكة الشكولاطة و الكريمة الشهية 🎂

خيرة جانت

خيرة جانت

:: عضو شرفي ::
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,753
النقاط
111
محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
💕أسعد الله جميع أوقاتكم حبيباتي عدنا و العود أحمد💕


كيكة_الشكولاطة_و_الكريمة_الشهية
🎂🎂🎂🎂🎂

مرحبا بكم جميعا اليوم جيت و جبتلكم حاجة شابة كي العادة ههههه كيكة شهية،بريستيج، سهلة وبسيطة و تحمر لوجه قدام الضياف بدون إطالة إليكن الطريقة و طبعا
الوصفة ضمن الصور كيما العادة🙃🙃😘😘
المهم نتمنى تبعو الخطوات و تجربوها و تعجبكم وتكثرولي من دعاوي الخير.

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تحياتي أنا #خيرو

أحبكم في الله كثيرا
 
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