تجربتي الشخصية لقناع القدمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهصحا عيدكم جميعاقبل تجربة أي وصفة لازم نتأكدو بلي ماعندنا حساسية من أي مكوناليوم حبيت نشاركم تجربتي لقناع القدمين الأكثر من رائع ،سهل بسيط وفعال، والأروع سهولة التطبيق على الجلد والريحة الشابة تاعو بدون إطالة إليكن الوصفةهنا هذي العلبة خليتها على برا مع السخانة الكريمة ساحت ولكن العلبة الموجودة في الثلاجة لها قوام رائعلكن امر عادي لأنها سهلة التطبيق على الجسم.ملاحظة فقط :الوصفة ترطب القدمين، تنعم تنزع التشققات و السواد و تقضي على جميع مشاكل القدمين.الصابون كل ماكان طبيعي وبدون عطر يكون افضلكيما صابون الطرف أو النسر أو صابون الغار ولا زيت زيتون.انا استعملت صابون ارغان وربع صابونة دوف مع كوب كامل عصير ليمونفيما يخص الخلط عادي يمكن الخلط باليد حتى يذوب الصابون ولكن الافضل خلاط كهربائي.الزيت يمكن استبداله بزيت الزيتون أو أي زيت يناسب بشرتك ولكن زيت المائدة يرطب جيداكنت نطبق الخلطة بعد صلاة الظهر مباشرة يعني غير ندخل من العمل نتوضى نصلي ونطبقها كي نوض مالرقاد نغسلها عشية خلاص كي نجي نصلي العصر ونرطب بالصح الافضل في الليل والريحة هبال مانحكيلكمشجربوها ادعو لي دعوة خير منكنأحبكم في الله كثيراتحياتي انا خيرو