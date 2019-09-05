أنا ويمى دخلنا نقراو .......ارواحو انا فلاكريش ويمى سنة اولى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو

اليوم.حكني ظهري مي ما هدروش فيا انا اللي لازم.نهدر وعندي مدة ما حشيت فحتى واحد الموهيم يا جماعة الخير البارح أنا ويمى ما لقينا ما نديرو قتلها نروحو نقراو ايييه دخلنا ليكول

ما تستغربوش كي شاب علقولو حجاب ....ومازالني على ديداني مازال

نيت راني نغني العوده للسوجي

وانا معدية يعني فايتة على ليكول نلقى الأمهات واقفين والآباء عند ليكول. كومبرومو.كحلة وغاشي معليناش نقولو يجو مع ولادهم اللي يدخلو أول مرة مي مشكلة كل يوم ذاك.منظر بمعنى علاش لامان وكونفيونص راحو

احنا كنا نقراو نخرجو جري للدار نتوحشو الام نشفى كان والدي ربي يرحمو اللهم لو درت.كاش ديGا يعيطولو والا جبت.معدل عالي جامي استناني عند ليكول والا يمى تنوض تديني تستنانا فالدار

امهات ليوم يخمو الف تخمام تنوض بكري تدي الاولاد وتروح وقت خروج ترجعهم يفطرو. يرجعو او تتقاسم الادوار مع الاب يعني نظام.جديد دخل للاسرة ماكانش كاين على ايامنا ...وهنا نقولكم فيف الهند القديم ويحياو سنوات الثمانينات ولا سنوات الضياع اللي راكم فيهم ....يحي ولميس ياه

الحاصول والموهيم لامان راح والوقت تبدل كلام.ناس مي نتوما.تشوفو ظاهرة هذي احنا صنعناها واذا خروج امهات اضطراري ووعلاش ما تقعدش الام فالدار وتستنى ولادها والاب وعلاش الاب يجي يجري من.خدمتو ما يقدرش يقعد وعقلو عند وليدو خارج.من ليكول

ناقشوني يا اكارم

شكرا لكم