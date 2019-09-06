السلام عليكم



حاب نكتب موضوع حساس وبلاك يحكمكم الوسواس



كل عضوا جديد أول مرة يبان غريب وبعد شهور يصبح من عائلة المنتدى



وكالعادة وأنا نحوس على موضوع جديد لأحد المنتديات



وفي بحث قوقل كتبت الدار داركم وجدت موضوع في اللمة الدار داركم تفضلوا قرأت الموضوع وعجبني وعجبني النقاش والجو الأخوي وضليت اتنقل من موضوع لموضوع



ومن قسم لقسم وكل مرة يزيد يعجبني منتداكم خمسة وخموس رقوه بلاك نعينكم ههههههههههه



وانا من محبي التعراف الآخر وثقافة الآخر



خيرت إسم مستعار ومدام قوقل عرفني بيكم إخترت إسم محب قوقل .



نداء للكل الأعضاء الجدد و الأعضاء لراهم بناوا وسكنوا هنا



وش سبب لجعلك تختار هذا المنتدى من بين آلاف المنتديات



وكيف اخترت اسمك المستعار



واحب تأخذوني جولة في داركم هذي الكبيرة قسم قسم زنقة زنقة ههههه



عرفوني بالأعضاء والمشاغبين أولا باش دير حسابي ههههههه



ومن بعد الأعضاء لتغلط تخلص بلاك تجيه كاش بليغة



وتعرفوا لبليغة صروخ عابر للقارات



بلا متنساو جماعة الأحاسيس والرمنسية والخواطر



أنا من محبي التبحر والغوص في جمال اللغة العربية



وبالأخص جماعة نقاش والحوار و جدوا قهوة ولا تاي ومشاكل دزاير قع نتناقشوا فيها وبلاك حتى مشاكل العالم



المهم عرفونا بالدار دركم



لكم مني خالص التحيه محب Google