لقدم تم استرجاع الحساب بنجاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



بعد غياب طال كثيراً عدت اليكم من جديد



وكلي شوق لملاقتكم من جديد



احبتي كم طال اشتياقي لكم وادعو الله ان يدوم الود بيني وبينكم



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إلى جميع من وجد مرفأ الأمان هنا إلى كل من



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