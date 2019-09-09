لقدم تم استرجاع الحساب بنجاح

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طه39

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 ديسمبر 2007
المشاركات
346
النقاط
7
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد غياب طال كثيراً عدت اليكم من جديد

وكلي شوق لملاقتكم من جديد

احبتي كم طال اشتياقي لكم وادعو الله ان يدوم الود بيني وبينكم

إلى أغلى منتدى إلى أغلى أعضــــــــاء إلى السابقون واللاحقون

إلى جميع من وجد مرفأ الأمان هنا إلى كل من

ابدع قلمه في صفحات المنتدى

 
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
87
النقاط
9
العمر
24
محل الإقامة
الشيشان
الجنس
ذكر
قال البدر المشرق:
اهلا وسهلا بك
راك مول الدار ..(2007,)
مرحبا بك
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ولوهلة عندما رأيت انك من مواليد 2014 في هذا المنتدى ... فحقا انتي من أساطير الاولين لهءا المنتدى "

حنا منهدروش مالا ههههه "
 
البدر المشرق

البدر المشرق

:: عضو مُتميز ::
إنضم
14 أوت 2014
المشاركات
561
النقاط
551
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
قال Andy_Delort:
ولوهلة عندما رأيت انك من مواليد 2014 في هذا المنتدى ... فحقا انتي من أساطير الاولين لهءا المنتدى "

حنا منهدروش مالا ههههه "
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سجلت فيه منذ مدة ..وانا في المتوسط ربما..
ولكن لم اعد منذ يوم التسجيل
الا قبل عامين دخلت بالصدفة..فوجت أن لي حسابا فاسترجعت..
 
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
87
النقاط
9
العمر
24
محل الإقامة
الشيشان
الجنس
ذكر
قال البدر المشرق:
سجلت فيه منذ مدة ..وانا في المتوسط ربما..
ولكن لم اعد منذ يوم التسجيل
الا قبل عامين دخلت بالصدفة..فوجت أن لي حسابا فاسترجعت..
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حسنا ... يبدو انك كنتي هاوية للمنتديات منذ الصغر "
 
ط

طه39

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 ديسمبر 2007
المشاركات
346
النقاط
7
قال البدر المشرق:
اهلا وسهلا بك
راك مول الدار ..(2007,)
مرحبا بك
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هههه نعم مول دار كنت عضو فعالهنا وفي العديد من المنتديات حينها كان عمري 14 سنه ولكن من كثره وسائل التواصل هاك تعرف قصرنا في حق المنتدي تحياتي اخي
 
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
87
النقاط
9
العمر
24
محل الإقامة
الشيشان
الجنس
ذكر
/


يا مول الدار اتمنى منك فعلا ان تكون من ابرز الاعضاء هنا ... نشط الحالة يا أخ فأنت مأجور مشكور "
 
ط

طه39

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 ديسمبر 2007
المشاركات
346
النقاط
7
قال Andy_Delort:
/


يا مول الدار اتمنى منك فعلا ان تكون من ابرز الاعضاء هنا ... نشط الحالة يا أخ فأنت مأجور مشكور "
إضغط للتوسيع...
عجبتني تاع مول الدار هههه الدار دارنا ونديروا راينا .... ان شاء الله اخي شكرا
 
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