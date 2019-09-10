Sara T AlOtaibi
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فوائد الباذنجان الأسود
يعتبر الباذنجان الأسود من أشهر أنواع الخضراوات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية، وتحميه من الأمراض والعدوى، وحسب ما ذكره موقع موسوعة الاعشاب فإن فوائد تناول الباذنجان هى:
1. يحتوي الباذنجان على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وتحميه من الالتهابات والأمراض، كما انه يحفز عصارة المعدة.
2. تناول الباذنجان على بعض العناصر التى تعمل على تعزيز صحة القلب والسكتة الدماغية.
3. تناول الباذنجان يعمل على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة بها وحرق الدهون.
4. يحتوى الباذنجان على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.
5. يعزز صحة العظام ويحميها من الالتهابات وهشاشة العظام، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية.
6. يحتوى الباذنجان على بعض الخصائص التى تعزز صحة الجهاز العصبى وتحميه من الزهايمر والجلطات.
7. يحتوى على نسبة عالية من الحديد الذى يساعد على علاج فقر الدم وتعزيز صحة الجسم.
يعتبر الباذنجان الأسود من أشهر أنواع الخضراوات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية، وتحميه من الأمراض والعدوى، وحسب ما ذكره موقع موسوعة الاعشاب فإن فوائد تناول الباذنجان هى:
1. يحتوي الباذنجان على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وتحميه من الالتهابات والأمراض، كما انه يحفز عصارة المعدة.
2. تناول الباذنجان على بعض العناصر التى تعمل على تعزيز صحة القلب والسكتة الدماغية.
3. تناول الباذنجان يعمل على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة بها وحرق الدهون.
4. يحتوى الباذنجان على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.
5. يعزز صحة العظام ويحميها من الالتهابات وهشاشة العظام، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية.
6. يحتوى الباذنجان على بعض الخصائص التى تعزز صحة الجهاز العصبى وتحميه من الزهايمر والجلطات.
7. يحتوى على نسبة عالية من الحديد الذى يساعد على علاج فقر الدم وتعزيز صحة الجسم.