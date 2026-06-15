فوائد بعض الأطعمة

إلياس
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أوفياء اللمة
التفاعل 40.8K
الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 30,234
- الحلول المقدمة
- 1
- محل الإقامة
- حاسي الرمل ولاية الاغواط
- آخر نشاط
- الوظيفة
- أستاذ تعليم ابتدائي
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 40 إلى 45 سنة
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 62
إذا اجتمعت هذه الأطعمة في يومك فهذه هي النتيجة!
فوائد تناول 3 حبات من التين
1- دعم صحة الجهاز الهضمي.
2- المساعدة في الشعور بالشبع.
3- دعم الطاقة اليومية.
4- المساهمة في ترطيب الجسم.
5- دعم صحة الأمعاء بفضل الألياف.
فوائد تناول 3 حبات من البيض
1- دعم بناء العضلات.
2- المساعدة في الشعور بالشبع.
3- دعم صحة الدماغ.
4- المساهمة في دعم الطاقة.
5- دعم صحة العظام.
فوائد تناول 3 حبات من الثوم
1- دعم صحة المناعة.
2- المساعدة في مقاومة الأكسدة.
3- دعم صحة القلب.
4- المساهمة في دعم الدورة الدموية.
5- دعم صحة الجهاز التنفسي.
فوائد تناول 3 حبات من التمر
1- منح الجسم طاقة طبيعية.
2- دعم النشاط اليومي.
3- المساعدة في تقليل الشعور بالجوع.
4- دعم صحة الجهاز الهضمي.
5- المساهمة في دعم الأعصاب.
فوائد تناول 3 حبات من التين
1- دعم صحة الجهاز الهضمي.
2- المساعدة في الشعور بالشبع.
3- دعم الطاقة اليومية.
4- المساهمة في ترطيب الجسم.
5- دعم صحة الأمعاء بفضل الألياف.
فوائد تناول 3 حبات من البيض
1- دعم بناء العضلات.
2- المساعدة في الشعور بالشبع.
3- دعم صحة الدماغ.
4- المساهمة في دعم الطاقة.
5- دعم صحة العظام.
فوائد تناول 3 حبات من الثوم
1- دعم صحة المناعة.
2- المساعدة في مقاومة الأكسدة.
3- دعم صحة القلب.
4- المساهمة في دعم الدورة الدموية.
5- دعم صحة الجهاز التنفسي.
فوائد تناول 3 حبات من التمر
1- منح الجسم طاقة طبيعية.
2- دعم النشاط اليومي.
3- المساعدة في تقليل الشعور بالجوع.
4- دعم صحة الجهاز الهضمي.
5- المساهمة في دعم الأعصاب.