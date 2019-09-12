ماسك تصفية البشرة من الحبوب وآثارها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاليوم حبيت نشاركم تجربتي لقناع تصفية البشرة من الحبوب وآثارهاعلما باني نعاني مع بشرتي منذ عام 2010 والسبب اني استعملت كريم باوندس نصحتني بيها وحدة ربي يغفرلها وانا قد ماراني زعما قارية قلت لا مادام قالت تصلح تصلح ههههه الامر اللي هيج بشرتي وفسدها واصبحت ذات بشرة مختلطة فهي عاديةوجافة وحساسة في نفس الوقتالمهم بدون إطالة إليكن الوصفةملاحظة فقط بعد إزالة القناع ممكن رايحين تحسو بتهيج في البشرة مع الوقت تبردتحياتي انا خيرو أحبكم في الله كثيرا