ماسك تصفية البشرة من الحبوب وآثارها

خيرة جانت
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
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- 18 سبتمبر 2012
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم حبيت نشاركم تجربتي لقناع تصفية البشرة من الحبوب وآثارها
علما باني نعاني مع بشرتي منذ عام 2010 والسبب اني استعملت كريم باوندس نصحتني بيها وحدة ربي يغفرلها وانا قد ماراني زعما قارية قلت لا مادام قالت تصلح تصلح ههههه الامر اللي هيج بشرتي وفسدها واصبحت ذات بشرة مختلطة فهي عادية
وجافة وحساسة في نفس الوقت
المهم بدون إطالة إليكن الوصفة
ملاحظة فقط بعد إزالة القناع ممكن رايحين تحسو بتهيج في البشرة مع الوقت تبرد
تحياتي انا خيرو أحبكم في الله كثيرا
اليوم حبيت نشاركم تجربتي لقناع تصفية البشرة من الحبوب وآثارها
علما باني نعاني مع بشرتي منذ عام 2010 والسبب اني استعملت كريم باوندس نصحتني بيها وحدة ربي يغفرلها وانا قد ماراني زعما قارية قلت لا مادام قالت تصلح تصلح ههههه الامر اللي هيج بشرتي وفسدها واصبحت ذات بشرة مختلطة فهي عادية
وجافة وحساسة في نفس الوقت
المهم بدون إطالة إليكن الوصفة
ملاحظة فقط بعد إزالة القناع ممكن رايحين تحسو بتهيج في البشرة مع الوقت تبرد
تحياتي انا خيرو أحبكم في الله كثيرا
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