ماسك تصفية البشرة من الحبوب وآثارها

خيرة جانت

خيرة جانت

منتدى المطبخ الجزائري
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إنضم
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جانت
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أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم حبيت نشاركم تجربتي لقناع تصفية البشرة من الحبوب وآثارها
علما باني نعاني مع بشرتي منذ عام 2010 والسبب اني استعملت كريم باوندس نصحتني بيها وحدة ربي يغفرلها وانا قد ماراني زعما قارية قلت لا مادام قالت تصلح تصلح ههههه الامر اللي هيج بشرتي وفسدها واصبحت ذات بشرة مختلطة فهي عادية

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وجافة وحساسة في نفس الوقت
المهم بدون إطالة إليكن الوصفة
ملاحظة فقط بعد إزالة القناع ممكن رايحين تحسو بتهيج في البشرة مع الوقت تبرد

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تحياتي انا خيرو أحبكم في الله كثيرا
 
آخر تعديل:
Malika Tlm

Malika Tlm

:: عضو متألق ::
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
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النقاط
491
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أنثى
السلام عليكم
والله يا أختي الكريمات هاذوا معندهمش مفعول، الوصفات الطبيعية أحسن
شكرا لك
تحياتي
 
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