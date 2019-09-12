طلقات في كيان الفتور

وضوح الهدف

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهمن منا لا يؤرقه الفتور !من سبر أحوال الناس عقل أن الكسل عدو مصاحب يتمكن أحيان و يغلبه الانسان في أخرىو لأن العدو ملازم فالعدة لابد ان تكون جاهزةفهيا نعد العدة و ندخر طلقات نحارب بها هذا الكسلاول الأمور و اعظمها هو الاستعانة بالله سبحانه و تعالى فان اتكلنا على الأسباب و نسينا مسببها وكلنا اليها و ذقنا مرارة ذلك ...و المعلوم ان الانسان خلق ضعيفا ..فهو أضعف من ان يحارب فتوره ما لم يعنه الله ...هاته الاستعانة تكون بالمواظبة على أذكار الصباح و المساء و التي تتضمن الاستعاذة من هذا العدو (و أعوذ بك من الكسل و سوء الكبر )و اذكار النوم و التي تتضمن ذكرا يغنيك بل يكون لك خيرا من خادموتكون الاستعانة بالدعاء كذلكالأمر الثاني الذي تحارب به كسلك و فتورك عن عمل ما هو تفكرك لحظة الكسل في عاقبة الامر أي في نفع العمل و بم يعود عليك من خير و كذلك في التفكر في عاقبة عدم القيام به و الاضرابات التي سيسببها تأخيره ..فابن رجب يقول في هذا السياق " من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال " وفي نفس المعني يقول اين الجوزي "من تخايل الثواب خف عليه العمل "فان رايت من نفسك فتوارا عن امر تخايل ثوابه تنشط و قد أرشد سيد الخلق عليه الصلاة و السلام لهذا الامر حين قال عن صلاتي الفجر و العشاء "لوما فيهما لأتوهما ولو حبوا" فكانه أشار ضمنيا أن العلم بما في العمل من خير اعظم محفز له ..الأمر الثالث المعينفهدفك مالم يكن محددا لن تسعي له فدع عنك الرؤى الهائمةوفي المقابل كذلك لا تجعل لك هدفا جامدا اما ان تحققه كما هو و اما ان تتركه جله بل سر بقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله ...اسعى لاتمام العمل على اكمل وجه نعم لكن اذا ما استحال الامر هونه عليك اجعل هدفك انقاذ أكبر نسبة من العمل ...لكن ان انطلقت من مبدأ اما الكل واما لاشيء ( لن تنال الكل الا نادارا و بالتالي لن تحقق شيء) وهذا ما حث عليه خير الانام حين قال "من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين و من قام بألف آية كتب من المقطرين " وكانك تحس انه يقول لك كن من المقنطرين فان لم تطق كن من القانتين فان لم تطق لا تكن من الغافلين ....لم يجعلها عليه الصلاة و السلام خيارين اما مقنطر و اما غافل بل ارشد انه ما لايدرك كله لا يترك جله