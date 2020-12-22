بسم الله الرحمن الرحيم



علو الهمة في طلب الجنة



قال عز وجل : ( وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات و الارض أعدت للمتقين )



مما يعين على اكتساب علو الهمة



اخي الكريم احرص على ما يلي :



تذكرة العاقبة

ويكون ذلك بالإكثار من القراءة عن الجنة و النار في الفرآن الكريم و الاحايث النبوية الصحيحة

فهذا يدفع النفس الى ترك سفاسف الامور و ارتفاع العزيمة

الدعاء

و الدعاء عبادة و سلاح للمؤمن وهو خير وسيلة لنيل كل فضيلة و البعد عن كل رذيلة فالله اعلم من المرء بنفسه وبيده مفاتيح الخير

العلم

ان العلم يرشد طلبه الى مصالحه ويدفعه الى العمل ويعرفه بآفات الطريق و مخاطره

مطالعة سير الانبياء و أهل الهمم

في سيرة الانبياء وعلى رأسهم سيد المرسلين و اصحابه و التابعين لهم باحسان خير معين على مواصلة الطريق نحو الجنة وتزيد من عزيمة الطالب لها وتهون له كل صعب و عُسر

فالقصص جنود من جنود الله يثبت بها عباده كما جاء في الاثر.

واحذر اخي المسلم

التسويف و التمني

وهما من الافات التي لا تجتمع مع صاحب الهمة فلا يقوم معهما عمل

الوهن

الوهن هو حب الدنيا و الركون اليها وكراهية الموت وفي هذه الخصلة مقتلة للهمة

المعاصي

فالمعاصي تورث في النفس الذلة و الجبن وتمنعها من التطلع الى معالي الامور

مجالسة المثبطين

جُبل الناس على التأثر بمن حولهم فمن صاحب أهل الهمم علة همته ومن رافق المثبطين ركن معهم الى الدعة و الخمول



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم اني اعوذ بك من الهم و الحزن، و العجز و الكسل، و البخل و الجبن ،وضلع الدين وغلبة الرجال) الحديث صحيح .

وفي هذا الدعاء تعوذ من جميع الصفات التي تؤدي الى دنو الهمة و انكساره



قيل عن علو الهمة :

روي عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال : ( لا تُصغرن همتكم فاني لم ار أقعد عن المكرمات من صغر الهمم ) – أداب الدين و الدنيا للمارودي

و قال العلامة ابن القيم رحمه الله : ( فمن علت همته ، وخشعت نفسه،اتصف بكل خلق جميل،ومن دنت همته،وطغت نفسه،اتصف بكل خلق رذيل).

قال الامام مالك رحمه الله ( عليك بمعالي الامور وكرائمها واتق رذائلها وما سف منها، فان الله تعالى يحب معالي الامور ويكره سفسافها).

وقال ابن الجوزي رحمه الله : ( من علامات كمال العقل علو الهمة، و الرضي بالدون دني )

فالزم هذا أخي المسلم تصل ان شاء الله للعلو

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