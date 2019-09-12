أوراق الخريف ,,'

Autumn leaves
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
طاقم المرشحين
- إنضم
- 19 جوان 2011
- المشاركات
- 879
- النقاط
- 51
- محل الإقامة
- yemen
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد مد وجزر ، واجترار للجرأة من الأعماق
قررت أن أنثر هنا بعضا من وريقاتي الجافة !
علها تحلق بي بعيدا عن .. ألم الحياة وخيبات الآمال ..
رغم ترددي ،، إلا أنه ..
في نهاية المطاف ،
تمكن من قلبي ، ،
استل خجلي ..
باغتني بما تمنيته في سريرتي ..
سرت خلف خطاه ، يرفرف قلبي ', محلقا ..
جميل هو ..
حرفي ,,
حين يحرر مشاعري ،
حين يفك قيدي ،
حين يطلق لساني , وقلمي!
حين أتقاسم شيئا من إحساسي ..
،، ،،
أخيرا .. وبعد كل شيء .. أدركت أن ..
الخريف يظل خريفا ،
رغم كل شيء !
بعد مد وجزر ، واجترار للجرأة من الأعماق
قررت أن أنثر هنا بعضا من وريقاتي الجافة !
علها تحلق بي بعيدا عن .. ألم الحياة وخيبات الآمال ..
رغم ترددي ،، إلا أنه ..
في نهاية المطاف ،
تمكن من قلبي ، ،
استل خجلي ..
باغتني بما تمنيته في سريرتي ..
سرت خلف خطاه ، يرفرف قلبي ', محلقا ..
جميل هو ..
حرفي ,,
حين يحرر مشاعري ،
حين يفك قيدي ،
حين يطلق لساني , وقلمي!
حين أتقاسم شيئا من إحساسي ..
،، ،،
أخيرا .. وبعد كل شيء .. أدركت أن ..
الخريف يظل خريفا ،
رغم كل شيء !
آخر تعديل بواسطة المشرف: