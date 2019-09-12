أوراق الخريف ,,'

Autumn leaves

Autumn leaves

منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
طاقم المرشحين
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
879
النقاط
51
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بعد مد وجزر ، واجترار للجرأة من الأعماق 🙂
قررت أن أنثر هنا بعضا من وريقاتي الجافة !
علها تحلق بي بعيدا عن .. ألم الحياة وخيبات الآمال ..
رغم ترددي ،، إلا أنه ..
في نهاية المطاف ،
تمكن من قلبي ، ،
استل خجلي ..
باغتني بما تمنيته في سريرتي ..
سرت خلف خطاه ، يرفرف قلبي ', محلقا ..
جميل هو ..
حرفي ,,
حين يحرر مشاعري ،
حين يفك قيدي ،
حين يطلق لساني , وقلمي!
حين أتقاسم شيئا من إحساسي ..
،، ،،
أخيرا .. وبعد كل شيء .. أدركت أن ..
الخريف يظل خريفا ،
رغم كل شيء !
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,607
النقاط
2,251
العمر
26
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مبارك يا غالية افتتاح المدوّنة
فهنا سيكون قلبك، وهنا ستكون همساتك الخاصة التي سنتمكن من سماعها معكِ
فهنيئًا لنا قلبا آخر يفتح لنا أبوابه
ومشاعر جميلة نلتمسها من خلال حروفكِ العذبة
بالتوفيق عزيزتي ❤
 
Autumn leaves

Autumn leaves

منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
طاقم المرشحين
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
879
النقاط
51
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مبارك يا غالية افتتاح المدوّنة
فهنا سيكون قلبك، وهنا ستكون همساتك الخاصة التي سنتمكن من سماعها معكِ
فهنيئًا لنا قلبا آخر يفتح لنا أبوابه
ومشاعر جميلة نلتمسها من خلال حروفكِ العذبة
بالتوفيق عزيزتي ❤
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وعليكم السلام ،،
يبارك الله عمرك وعملك وجهدك عزيزتي ..
شعلة من الأمل أنت ..
سعيدة بمشاركتك ، مشاعري ..
احترامي
 
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