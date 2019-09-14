سبحان الله المبدع المصور

الوزن الحقيقي للمخ داخل الجمجمة 1700 جرام( 2 كيلو إلا ربع تقريبا )فلماذا لا نشعر بهذا الثقل الهائل في رأسنا ؟ ؟؟!!لأنه يطفو في سائل النخاع الشوكي ،والقاعدة الفيزيائية تقول :كل جسم يُغمر في سائل يفقد من وزنه بقدر وزن السائل المزاح ، ولذلك لا نشعر بوزنه وثقله ،فيصبح وزن الدماغ 50 جرام .وهذا من تقدير الخالق عز وجل ،. والسائل النخاع الشوكي يتولد من منطقة خاصة في الدماغ تسمى الظفرة الشبكية The corogy plaxisويدور في مساحاته ويخرج من منطقة أخرى كشبكة المياه في أي عمارة أو.. أو بيت، ويقوم بواجباته.وهذه الدورة تكون في اليوم والليلة خمس مرات بقدر الصلواتومن افضال حركة الصلاة أن هذا السائل المزاح يتحرك للأعلى والأسفل عند السجود والركوع فيعطي نوع من المساج للدماغ ، وهذا هو أحد أسباب الراحة النفسية بعد *الصلاة .وصدق رسول الله صل الله عليه وسلم حين قالارحنا بها يابلال .