عرض بيع 500 دولار بايونير Payoneer مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
GhaF
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
190.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
GhaF

GhaF

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
9 جويلية 2016
المشاركات
532
النقاط
17
السلام عليكم

متوفر للبيع 500 دولار Payoneer مقابل CCP

سعر البيع: 1 دولار = 190دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج)
أقل مبلغ للحجز 50 دولار
مدة الحجز 24 ساعة
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
المبلغ كاملا بـ 95.000 دج
المصدر: أعمال حرة
الإثبات في المرفقات

يرجى التأكد من أن خاصية الإرسال من بطاقة إلى بطاقة مفعلة (يتم التعامل مع من جربوا الاستقبال من قبل فقط، البطاقات الجديدة غير مقبولة)

طريقة التأكد من أن الخاصية مفعلة:
الإتصال بخدمة payoneer live chat و الاستفسار عن خدمة الـ make a payment service

طريقة التعامل:
1 - تقوم بحجز المبلغ (لمدة 24 ساعة) ثم أرسل بيانات ccp لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.
2 - بعد إرسال المال للـ ccp تقوم بوضع الإثبات هنا في الموضوع (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري + البائع + اسم المنتدى على وصل الدفع) .
3 -تقوم بارسال بيانات الدفع الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .
4 - بعد التأكد من وصول المبلغ سأقوم بالدفع

-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء


معاملاتي السابقة :
www.4algeria.com

تم البيع - 500 دولار بايونير Payoneer مقابل CCP

السلام عليكم متوفر للبيع 500 دولار Payoneer مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 190دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج) أقل مبلغ للحجز 50 دولار مدة الحجز 24 ساعة الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ المبلغ كاملا بـ 95.000 دج المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات يرجى التأكد من أن خاصية الإرسال من بطاقة إلى...
www.4algeria.com www.4algeria.com
www.4algeria.com

تم البيع - 500 دولار Payoneer مقابل CCP

السلام عليكم متوفر للبيع 500 دولار Payoneer مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 190دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج) أقل مبلغ للحجز 50 دولار مدة الحجز 24 ساعة الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ المبلغ كاملا بـ 95.000 دج المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات يرجى التأكد من أن خاصية الإرسال من بطاقة إلى...
www.4algeria.com www.4algeria.com
www.4algeria.com

تم البيع - 500 دولار Payoneer مقابل CCP

السلام عليكم متوفر للبيع 500 دولار Payoneer مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 195دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج) العمولة على المشتري أقل مبلغ للحجز 50 دولار الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ المبلغ كاملا بـ 97500 دج المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات طريقة التعامل: 1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12...
www.4algeria.com www.4algeria.com
www.4algeria.com

تم البيع - 500 دولار Payoneer مقابل CCP

السلام عليكم متوفر للبيع 500 دولار p مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 195دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج) العمولة على المشتري أقل مبلغ للحجز 50 دولار الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ المبلغ كاملا بـ 97500 دج المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات طريقة التعامل: 1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12 ساعة)...
www.4algeria.com www.4algeria.com
www.4algeria.com

تم البيع - 500 دولار سكريل skrill مقابل CCP

السلام عليكم متوفر للبيع 500 دولار skrill مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 195دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج) العمولة على المشتري أقل مبلغ للحجز 50 دولار الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ المبلغ كاملا بـ 97500 دج المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات طريقة التعامل: 1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12...
www.4algeria.com www.4algeria.com
www.4algeria.com

تم البيع - بيع مبلغ 500 دولار بايونير مقابل 190 دج ccp

لسلام عليكم متوفر للبيع 500 دولار payoneer مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 190دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج) العمولة على المشتري أقل مبلغ للحجز 50 دولار الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ المبلغ كاملا بـ 95000 دج المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات طريقة التعامل: 1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12...
www.4algeria.com www.4algeria.com
www.4algeria.com

تم البيع - متوفر 500 دولار payoneer مقابل CCP

السلام عليكم متوفر للبيع 500 دولار payoneer مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 195دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج) العمولة على المشتري أقل مبلغ للحجز 50 دولار الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ المبلغ كاملا بـ 97500 دج المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات طريقة التعامل: 1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز...
www.4algeria.com www.4algeria.com
www.4algeria.com

تم البيع - 500 دولار سكريل skrill مقابل CCP

السلام عليكم متوفر للبيع 500 دولار skrill مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 195دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج) العمولة على المشتري أقل مبلغ للحجز 50 دولار الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ المبلغ كاملا بـ 97500 دج المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات طريقة التعامل: 1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12...
www.4algeria.com www.4algeria.com
www.4algeria.com

تم البيع - 500 دولار بايونير مقابل CCP

السلام عليكم متوفر للبيع 250 دولار بايونير مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 185دج السعر ثابت لا داعي للإحراج المبلغ يباع كاملا دفعة واحدة المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات يرجى التأكد من تفعيل خاصية الـ card to card أو (make a payment service) طريقة تفعيل خاصية الـ card to card: - إرسال...
www.4algeria.com www.4algeria.com
www.4algeria.com

تم البيع - 250 دولار بايونير مقابل CCP

السلام عليكم متوفر للبيع 250 دولار بايونير مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 188دج السعر ثابت لا داعي للإحراج المبلغ يباع كاملا دفعة واحدة بـ 47000 دج المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات يرجى التأكد من تفعيل خاصية الـ card to card أو (make a payment service) طريقة تفعيل خاصية الـ card to card...
www.4algeria.com www.4algeria.com
www.4algeria.com

تم البيع - 500 دولار بايونير بـ 183 دج فقط مقابل CCP

السلام عليكم متوفر للبيع 500 دولار بايونير مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 183دج الأولوية للحجوزات الكبيرة ( المبلغ كاملا بـ 91500دج ) أقل مبلغ للبيع هو 50 دولار المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات يرجى التأكد من تفعيل خاصية الـ card to card أو (make a payment service) طريقة تفعيل خاصية الـ...
www.4algeria.com www.4algeria.com
www.4algeria.com

تم البيع - 500 دولار بايونير بـ 175 دج فقط مقابل CCP

السلام عليكم متوفر للبيع 500 دولار بايونير مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 180دج ( 175دج لمن يحجز 200 دولار أو أكثر ) المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات يرجى التأكد من تفعيل خاصية الـ card to card أو (make a payment service) طريقة التعامل: 1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12 ساعة) ثم أرسل...
www.4algeria.com www.4algeria.com
www.4algeria.com

تم البيع - 100 دولار بايونير مقابل CCP

السلام عليكم متوفر للبيع 100 دولار بايونير مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 180 ثابت لا داعي للإحراج المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات أقل مبلغ للحجز : 50 دولار يرجى التأكد من تفعيل خاصية الـ card to card أو make a payment service طريقة التعامل: 1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12 ساعة) ثم...
www.4algeria.com www.4algeria.com
 

المرفقات

ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
151
النقاط
7
العمر
20
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @ALGERIA DZ @Adam dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق......
 
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