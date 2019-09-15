GhaF
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 9 جويلية 2016
- المشاركات
- 532
- النقاط
- 17
السلام عليكم-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف
متوفر للبيع 500 دولار Payoneer مقابل CCP
سعر البيع: 1 دولار = 190دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج)
أقل مبلغ للحجز 50 دولار
مدة الحجز 24 ساعة
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
المبلغ كاملا بـ 95.000 دج
المصدر: أعمال حرة
الإثبات في المرفقات
يرجى التأكد من أن خاصية الإرسال من بطاقة إلى بطاقة مفعلة (يتم التعامل مع من جربوا الاستقبال من قبل فقط، البطاقات الجديدة غير مقبولة)
طريقة التأكد من أن الخاصية مفعلة:
الإتصال بخدمة payoneer live chat و الاستفسار عن خدمة الـ make a payment service
طريقة التعامل:
1 - تقوم بحجز المبلغ (لمدة 24 ساعة) ثم أرسل بيانات ccp لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.
2 - بعد إرسال المال للـ ccp تقوم بوضع الإثبات هنا في الموضوع (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري + البائع + اسم المنتدى على وصل الدفع) .
3 -تقوم بارسال بيانات الدفع الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .
4 - بعد التأكد من وصول المبلغ سأقوم بالدفع
متوفر للبيع 500 دولار Payoneer مقابل CCP
سعر البيع: 1 دولار = 190دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج)
أقل مبلغ للحجز 50 دولار
مدة الحجز 24 ساعة
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
المبلغ كاملا بـ 95.000 دج
المصدر: أعمال حرة
الإثبات في المرفقات
يرجى التأكد من أن خاصية الإرسال من بطاقة إلى بطاقة مفعلة (يتم التعامل مع من جربوا الاستقبال من قبل فقط، البطاقات الجديدة غير مقبولة)
طريقة التأكد من أن الخاصية مفعلة:
الإتصال بخدمة payoneer live chat و الاستفسار عن خدمة الـ make a payment service
طريقة التعامل:
1 - تقوم بحجز المبلغ (لمدة 24 ساعة) ثم أرسل بيانات ccp لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.
2 - بعد إرسال المال للـ ccp تقوم بوضع الإثبات هنا في الموضوع (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري + البائع + اسم المنتدى على وصل الدفع) .
3 -تقوم بارسال بيانات الدفع الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .
4 - بعد التأكد من وصول المبلغ سأقوم بالدفع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
معاملاتي السابقة :
تم البيع - 500 دولار بايونير Payoneer مقابل CCP
السلام عليكم متوفر للبيع 500 دولار Payoneer مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 190دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج) أقل مبلغ للحجز 50 دولار مدة الحجز 24 ساعة الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ المبلغ كاملا بـ 95.000 دج المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات يرجى التأكد من أن خاصية الإرسال من بطاقة إلى...
www.4algeria.com
تم البيع - 500 دولار Payoneer مقابل CCP
السلام عليكم متوفر للبيع 500 دولار Payoneer مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 190دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج) أقل مبلغ للحجز 50 دولار مدة الحجز 24 ساعة الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ المبلغ كاملا بـ 95.000 دج المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات يرجى التأكد من أن خاصية الإرسال من بطاقة إلى...
www.4algeria.com
تم البيع - 500 دولار Payoneer مقابل CCP
السلام عليكم متوفر للبيع 500 دولار Payoneer مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 195دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج) العمولة على المشتري أقل مبلغ للحجز 50 دولار الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ المبلغ كاملا بـ 97500 دج المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات طريقة التعامل: 1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12...
www.4algeria.com
تم البيع - 500 دولار Payoneer مقابل CCP
السلام عليكم متوفر للبيع 500 دولار p مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 195دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج) العمولة على المشتري أقل مبلغ للحجز 50 دولار الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ المبلغ كاملا بـ 97500 دج المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات طريقة التعامل: 1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12 ساعة)...
www.4algeria.com
تم البيع - 500 دولار سكريل skrill مقابل CCP
السلام عليكم متوفر للبيع 500 دولار skrill مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 195دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج) العمولة على المشتري أقل مبلغ للحجز 50 دولار الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ المبلغ كاملا بـ 97500 دج المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات طريقة التعامل: 1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12...
www.4algeria.com
تم البيع - بيع مبلغ 500 دولار بايونير مقابل 190 دج ccp
لسلام عليكم متوفر للبيع 500 دولار payoneer مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 190دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج) العمولة على المشتري أقل مبلغ للحجز 50 دولار الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ المبلغ كاملا بـ 95000 دج المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات طريقة التعامل: 1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12...
www.4algeria.com
تم البيع - متوفر 500 دولار payoneer مقابل CCP
السلام عليكم متوفر للبيع 500 دولار payoneer مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 195دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج) العمولة على المشتري أقل مبلغ للحجز 50 دولار الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ المبلغ كاملا بـ 97500 دج المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات طريقة التعامل: 1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز...
www.4algeria.com
تم البيع - 500 دولار سكريل skrill مقابل CCP
السلام عليكم متوفر للبيع 500 دولار skrill مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 195دج (السعر ثابت لا داعي للإحراج) العمولة على المشتري أقل مبلغ للحجز 50 دولار الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ المبلغ كاملا بـ 97500 دج المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات طريقة التعامل: 1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12...
www.4algeria.com
تم البيع - 500 دولار بايونير مقابل CCP
السلام عليكم متوفر للبيع 250 دولار بايونير مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 185دج السعر ثابت لا داعي للإحراج المبلغ يباع كاملا دفعة واحدة المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات يرجى التأكد من تفعيل خاصية الـ card to card أو (make a payment service) طريقة تفعيل خاصية الـ card to card: - إرسال...
www.4algeria.com
تم البيع - 250 دولار بايونير مقابل CCP
السلام عليكم متوفر للبيع 250 دولار بايونير مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 188دج السعر ثابت لا داعي للإحراج المبلغ يباع كاملا دفعة واحدة بـ 47000 دج المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات يرجى التأكد من تفعيل خاصية الـ card to card أو (make a payment service) طريقة تفعيل خاصية الـ card to card...
www.4algeria.com
تم البيع - 500 دولار بايونير بـ 183 دج فقط مقابل CCP
السلام عليكم متوفر للبيع 500 دولار بايونير مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 183دج الأولوية للحجوزات الكبيرة ( المبلغ كاملا بـ 91500دج ) أقل مبلغ للبيع هو 50 دولار المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات يرجى التأكد من تفعيل خاصية الـ card to card أو (make a payment service) طريقة تفعيل خاصية الـ...
www.4algeria.com
تم البيع - 500 دولار بايونير بـ 175 دج فقط مقابل CCP
السلام عليكم متوفر للبيع 500 دولار بايونير مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 180دج ( 175دج لمن يحجز 200 دولار أو أكثر ) المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات يرجى التأكد من تفعيل خاصية الـ card to card أو (make a payment service) طريقة التعامل: 1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12 ساعة) ثم أرسل...
www.4algeria.com
تم البيع - 100 دولار بايونير مقابل CCP
السلام عليكم متوفر للبيع 100 دولار بايونير مقابل CCP سعر البيع: 1 دولار = 180 ثابت لا داعي للإحراج المصدر: أعمال حرة الإثبات في المرفقات أقل مبلغ للحجز : 50 دولار يرجى التأكد من تفعيل خاصية الـ card to card أو make a payment service طريقة التعامل: 1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12 ساعة) ثم...
www.4algeria.com
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