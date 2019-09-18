" داء التسويف "

يقول لسان الحال والمقال :

لليل قصص وأخبار ، فكم يجر معه جيش خميس من الأفكار التي تجتاج راحتي ،

وتؤرق مضجعي ،ويشيب منها مفرقي ، تتوالى علي صور النهار بما فيها من ساعات قضيتها بين قيل وقال ،

وغفلة عن فوائد تكتسب ، وعلم ينتفع به ، والعذر معروف وهو " لكل مقام مقال " !



غير :

أن الغريب في الأمر أن ذاك المقام اصطحبه بطول الليل والنهار حتى ذهابي إلى النوم !

حتى بقيت أنكر تلك العبارة ، حتى ظننت بأن قائلها عاجز ، ومغرم بالكسل ! وما هو إلا قليل العمل !



فكم :

من تسويف امضينا به عمرنا ؟! ينتابني في الليل هاجس يجبرني على تغيير حالي ،

وأنا أسعى لجني الفائدة التي اشعر بها بقيمتي ، وبهدف وجودي في هذه الحياة ،



فكم :

نال ذاك القلب الرآن الذي غشاه ؟! وكم من الفرص تزاحمت على باب قراري ؟ليكون هذا نصيبي من التفكير ،

وأنا على فراشي أتململ ، وأبرم العهود ، وما أن يشق النهار صدر الليل بسناه ،إلا وأنا ناقض تلك العهود الذي قطعتها على نفسي !

على أن ابدأ حياة جديدة ، متعذرا بأن العمر ما زال به سعة !



ليببقى :

ذلكَ السؤال يتردد في سمعي ، ويهز كياني وأركاني !

ذلك السؤال الذي أعيش به حياة التناقض مع النفس والذات ،

وأكون به بين مد وجزر ! وبين إحجام وإقدام !



والسؤال هو :

إلى متى هذا التسويف ؟

وما أسبابه ؟ وكيف يكون التغلب عليه ؟