تحضير درس قيمة العلم والعلماء

وضعية الانطلاق

قراءة الحديث قراءة صحيحة

التعرف على الصحابي

تذليل الكلمات الصعبة

اكتساب القدرة على التعبير

القدرة على استخراج الاحكام من الحديث

عن أبي الدرداء ـ ض ـ قال : سمعت رسول الله ـ ص ـ يقول:" من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة وان الملائكة لتضع أجنحتها لطالبالعلم وانه ليستغفر للعالم من في السماوات والارض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ان العلماء هم ورثة الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر" احمد

التعريف با لصحابي :

هو عويمر بن زيد بن قيس الانصاري أبو الدرداء الخزرجي أسلم عقيب بدر توفي سنة32هـ روى 179حديثا .

شرح الكلمات :

* سلك : اتبع وتبع * رضا : قبولا

*لتضيع أجنحتها: تنزل عليه الرحمة والسكينة والطمأنينة * حظ وافر: نصيب كبير

المعنى العام للحديث :

في هذا الحديث يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل طلب العلم ومنزلة أهله العلماء في الاسلام فا العلم تركه الانبياء والعلماء وحدهم هم الورثة. ومن بين الاحكام الواردة في الحديث مايلي .

1ـ طلب العلم طريق الى الجنة :فالعلم يهدي للإيمان والإيمان يهدي إلى الجنة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن رجل يسلك طريقا يلتمس فيها علما إلا سهل الله طريقا إلى الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به حسنة/أحمد وأبوداود

2ـ ثواب طالب العلمويتمثل توابه في دخول الجنة وحضور الملائكة معه وإستغفار المخلوقات له وعن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله عليه وسلم / مامن قوميجتمعون في بيت من بيوت الله يتعلمون القران ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة. وتنزلن عليهم السكينة وذكرهم اله فيمن عنده ’ وما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيها علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة’ ومن أبطأبه علمه لم يسرع به نسبه .أحمد

3ـ فضل العالم على العابد :فضله على العباد كفضل القمر على سائر الكواكب كما أن له منزلة عالية لأن العالم ينفع نفسه وينفع غيره أما العبد فلا ينفع إلا نفسه .

4ـ العلماء ورثة الانبياء: ورثوا عنخم العلم والهداية الناس إلى مافيه صلاحهم ومنفعتهم في الدنيا والأخرة. كما أن العلم من الأمور التى يصل به الأجر إلى صاحبه إذا مات’عن أبي هريرة رع –قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم:إذا مات الإنسان إنقطع علنه إلا من ثلاثة أشياء وفي رواية وارش إلا من ثلاث .رواه مسلم